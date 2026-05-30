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(OPI Chubut) – El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano resolvió la quita la tenencia de una propiedad a la Policía de Chubut tras detectarse que la vivienda se encontraba en un estado de abandono total y registraba una histórica mora en el pago de servicios públicos e impuestos.

La propiedad está identificada como Casa N°7 del barrio “10 Viviendas Alborada” en la localidad de Gan Gan, donde el organismo cedió el inmueble a la fuerza de seguridad en carácter de locación mediante la firma de la resolución 484 en el año 2002.

De esta manera, el IPV detectó la irregularidad y el estado real de la vivienda tras un pedido Ministerio de la Defensa Pública para gestionar el traspaso del inmueble y habilitar allí las oficinas de un Centro de Atención para los vecinos de la zona.

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Al verificar la situación de la vivienda se constató el nivel de abandono y la falta de ocupación no es la única infracción detectada, sino que el organismo locatario debía hacerse cargo de todos los gastos inherentes a la unidad desde el primer día de uso.

Allí se comprobó la existencia de una importante deuda por la falta de pago de las cuotas de amortización, los tributos municipales y las facturas de servicios.

Mediante la Resolución 325, el titular del área, Alejandro Asensio, dispuso dejar sin efecto la antigua locación en manos de la Policía de Chubut. (Agencia OPI Chubut)