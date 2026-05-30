Industriales Pymes Argentinos proyecta un escenario crítico inmediato

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El Observatorio de Industriales PyMEs Argentinos confirmó que la industria manufacturera perdió 48.950 puestos formales tras registrar una nueva baja interanual en abril.

La destrucción de 364.554 empleos asalariados y el cierre definitivo de 24.978 empresas aportantes desde diciembre de 2023 desnudan la brecha exacta entre el festejo financiero oficial por la paz cambiaria y el colapso de la actividad productiva real.

El Informe de Coyuntura Económica del Observatorio IPA, dirigido por el economista Federico Vaccarezza, detalló que el mercado de trabajo encadenó 26 meses consecutivos en terreno negativo. El presidente de IPA, Daniel Rosato, atribuyó este escenario al desplome del mercado interno por el esquema macroeconómico.

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El efecto pinza destruye los márgenes fabriles

La combinación de una inflación rígida con un tipo de cambio oficial inamovible generó un rezago cambiario que encarece los costos operativos en pesos. Esta distorsión quita competitividad externa a las fábricas y eleva los costos locales medidos en dólares, impidiendo la colocación de manufacturas en el exterior.

La crisis de ingresos familiares impactó de forma directa en los canales de comercialización masiva. Las ventas en supermercados retrocedieron 3,1% durante el primer trimestre de 2026. El financiamiento sostiene el consumo básico, ya que el 60% de las compras en las góndolas operaron mediante tarjetas de crédito u otros medios de pago diferidos.

El desplome de la inversión tecnológica y productiva

La balanza comercial registró un saldo favorable de U$S 8.277 millones, pero el superávit responde exclusivamente a una compresión de las importaciones por la recesión. Los sectores primarios y extractivos generaron el ingreso de divisas, mientras que el aparato industrial interrumpió su equipamiento básico.

La compra externa de Bienes de Capital retrocedió 7,1% y la adquisición de Piezas y accesorios para máquinas se desplomó 23,1%. El Observatorio IPA proyectó que la falta de motores de reactivación interna forzará una mayor restricción cambiaria si falla el flujo de divisas estacionales, lo que paralizará el stock de insumos para las fábricas dependientes del aprovisionamiento extranjero. (Agencia OPI Santa Cruz)