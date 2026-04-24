Carambia se desmarca del gobierno provincial y lanza su candidatura 2027

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El senador nacional por Santa Cruz, José María Carambia se desmarcó del gobierno de Claudio Vidal y anunció su candidatura a la gobernación provincial para el 2027.

En declaraciones públicas, Carambia dijo que “no se siente parte del proyecto provincial” y que “este gobierno cumplió un ciclo”.

“Hasta acá llegó este Gobierno, un gobierno de improvisación constante, no hay un plan de gobierno, no hay gente capacitada, eligen a ministros solamente por ser amiguitos o porque fueron compañeritos en el sindicato, basta de eso”, sostuvo el legislador quien dijo que “hace dos años y medio estamos en improvisación constante de todo. No solucionaron ningún problema de fondo”.

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Sin nombrarlo al jefe de Gabinete, Pedro Luxen añadió que “pones a un inoperante de jefe de Gabinete porque es tu amiguito y es un mentiroso, me mintió en la cara”, sobre la distribución de ATN que gestionó ante el Gobierno Nacional para ser destinado a municipios de Santa Cruz.

El senador nacional aseveró que el gobierno “no es un frente, es un SER” y consideró que se deberá trabajar en un “modelo más descentralizado, donde las decisiones no dependan exclusivamente de Río Gallegos y donde cada localidad tenga mayor capacidad de respuesta”.

“Me voy a preparar para ser el próximo gobernador” dijo Carambia al tiempo que señaló que “no es cuestión de querer ser, es cuestión de querer hacer”.

Días atrás recorrió parte de la provincia junto a su hermano Antonio, el intendente de Las Heras y mantuvieron reuniones institucionales con los intendentes de Puerto San Julián, Daniel Gardonio y de Puerto Deseado, Juan Raúl “Pirri” Martínez y también con el secretario general del Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables, Rafael Güenchenen. (Agencia OPI Santa Cruz)