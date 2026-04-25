Allanamiento en El Calafate por una adolescente que se mostró con un arma

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La policía de Santa Cruz realizó un allanamiento tras que se viralice una imagen donde se exhibía un revólver con frases intimidantes durante el jueves por la noche en la localidad de El Calafate.

En un operativo de la División de Investigaciones de El Calafate realizaron el secuestro de un revólver y municiones y está vinculado a las amenazas en escuelas que estarían relacionadas a un desafío en redes sociales.

La policía efectuó una investigación “exhaustiva y minuciosa” para identificar y localizar a la autora de la publicación, con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo.

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El procedimiento se realizó con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate, a cargo del juez Carlos Albarracín, quien solicitó una requisa personal, requisa vehicular y una orden de allanamiento.

La policía secuestró un revólver calibre .32 y varias municiones y la justicia determinará las medidas a seguir en la causa. (Agencia OPI Santa Cruz)