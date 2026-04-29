Chubut inicia capacitaciones turísticas en Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – El cronograma oficial incluye cuatro encuentros gratuitos destinados a prestadores del sector durante los meses de menor actividad comercial.

El Gobierno de la Provincia del Chubut activa un ciclo de actualización técnica orientado a los actores de la industria turística local. El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, junto a la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés y la Universidad del Chubut, coordinan las disertaciones enfocadas en biología y patrimonio histórico.

La planificación estatal aprovecha el descenso en los niveles de ocupación y prestación de servicios, propio de la temporada baja, para asegurar la disponibilidad de los trabajadores del área.

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Especialistas del ámbito científico y académico conducen los encuentros de formación. Las jornadas tienen lugar en el auditorio de la Universidad del Chubut, localizado en la calle Leandro N. Alem 1573 de la ciudad de Puerto Madryn.

El esquema oficial concentra las operaciones entre las 17 y las 19 horas. El protocolo administrativo exige que los interesados tramiten una inscripción individual antes de cada fecha pautada.

El ingreso opera bajo modalidad libre y sin costo financiero para los asistentes. Las autoridades provinciales emiten certificados de asistencia formal para quienes requieran la acreditación del curso.

El cronograma técnico estipula las siguientes presentaciones:

4 de mayo : La Doctora Hebe Mónica Dionisi dicta la charla “Los habitantes invisibles del intermareal”.

: La dicta la charla “Los habitantes invisibles del intermareal”. 11 de mayo : La Licenciada Andrea Criado expone el módulo “De la comunicación a la experiencia: herramientas para guías turísticos”.

: La expone el módulo “De la comunicación a la experiencia: herramientas para guías turísticos”. 18 de mayo : El Doctor Alejandro Gatto presenta los datos de la investigación “Aves rapaces de Península Valdés”.

: El presenta los datos de la investigación “Aves rapaces de Península Valdés”. 1 de junio: El Doctor Guillermo Gutiérrez encabeza el cierre con el panel “Patrimonio marino y naufragios en Península Valdés”. (Agencia OPI Chubut)