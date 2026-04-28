Adorni y Monteoliva se muestran antes del Congreso

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El titular de ministros acompañó a la responsable del área de seguridad durante la eliminación de sustancias ilegales y precursores químicos. La agenda pública del funcionario choca con su inminente examen parlamentario y la investigación judicial que indaga sobre su incremento patrimonial.

Previo a su exposición pautada frente a la Cámara de Diputados, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó este martes de la destrucción de narcóticos. El ministro, investigado actualmente en los tribunales por presunto enriquecimiento ilícito, acudió al evento territorial que organizó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Durante el transcurso de la jornada operativa, las autoridades nacionales quemaron más de 800 kilos de cocaína, marihuana y sustancias de diseño. La cartera gubernamental también eliminó más de 1.800 kilos de precursores químicos, producto del accionar directo de las fuerzas policiales y de seguridad federales, según se desprende de la información oficial de la Jefatura de Gabinete.

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El documento gubernamental detalló las estadísticas de las incautaciones recientes. Los voceros oficiales sostuvieron que los decomisos de marihuana durante el ciclo 2025 crecieron un 4% hasta alcanzar exactamente los 114.367 kilos.

Con una curva ascendente, las confiscaciones de drogas sintéticas experimentaron una suba del 58% frente al volumen retenido durante la totalidad de la gestión anterior. Las fuerzas de seguridad superaron la marca del millón y medio de dosis e incautaron 1.503.724 unidades en un plazo de apenas dos años.

Para validar el resultado de sus operativos, el Ministerio de Seguridad reportó la captura de 13.476 kilos de cocaína a lo largo de 2025. El peso confiscado configura la mayor marca histórica registrada en la Argentina, consolidando un alza del 14% respecto al año 2024 y situando la estadística final un 11% por encima del récord anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)