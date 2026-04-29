Las negociaciones del oficialismo para cancelar deuda en moneda extranjera

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El ministro de Economía Luis Caputo recibió este martes en la sede de su cartera a representantes de La Libertad Avanza y a las bancadas aliadas que integran el grupo de los 44. La cumbre política analizó el estado de las cuentas públicas en la antesala directa del debate que el oficialismo impulsará este miércoles en el Senado.

Con el objetivo de emitir dictamen favorable en el plenario de comisiones, el Ejecutivo busca la autorización parlamentaria para desembolsar U$D 171 millones. El giro de divisas apunta a cancelar de forma definitiva la demanda interpuesta por dos fondos buitres y cerrar el litigio con dichos grupos de bonistas.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, ofició de organizadora del encuentro en el Ministerio de Economía. La legisladora indicó que la mesa de trabajo evaluó la situación de las economías regionales y exigió respuestas sobre el avance de las obras estratégicas adeudadas en cada territorio provincial.

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Según se desprende de la información oficial, Bullrich remarcó el acuerdo general para sostener el equilibrio fiscal. La dirigente calificó esta variable como una condición indispensable para ordenar las cuentas del país y consolidar el progreso económico general.

Las exigencias provinciales marcaron el ritmo de la negociación en los despachos oficiales. Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR, aprovechó la cumbre con el gabinete económico para reclamar que el Estado Nacional reactive los proyectos de infraestructura paralizados en la provincia de Corrientes.

El cónclave reunió a los principales negociadores del interior del país, encabezados por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Asistieron a la discusión territorial Carlos Mauricio Espínola por Provincias Unidas de Interbloque PRO y Carlos Arce en nombre del Frente Renovador Social.

Durante el cierre de la jornada, Bullrich sostuvo que los legisladores presentes trabajan de forma conjunta para lograr el Congreso más reformista de la historia. Completaron la nómina de asistentes las senadoras Edith Terenzi de Despierta Chubut, Beatriz Avila por el bloque Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños y Julieta Corroza en representación de La Neuquinidad. (Agencia OPI Santa Cruz)