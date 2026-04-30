Nahuel Gallo relató el infierno de sus 448 días preso en Venezuela

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El efectivo detalló los padecimientos sufridos durante más de un año de cautiverio. La presentación judicial documenta las agresiones y busca exponer las maniobras del Estado caribeño contra los prisioneros.

El gendarme argentino Nahuel Gallo radicó hoy una denuncia formal ante la Justicia federal por las torturas recibidas en Venezuela. El uniformado relató los apremios sufridos durante los 448 días que permaneció cautivo bajo el control de las autoridades de ese país.

Frente a la sede judicial, el denunciante utilizó sus redes sociales para detallar el daño padecido desde el 8 de diciembre de 2024. Las declaraciones del efectivo reafirman los cuestionamientos internacionales sobre los métodos que aplican las fuerzas de seguridad venezolanas.

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“El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo“, garantizó Gallo mediante una publicación digital. El agente remarcó que las vulneraciones exceden el terreno discursivo y constituyen una realidad concreta experimentada por múltiples apresados.

Brindar testimonio representó un proceso complejo para el damnificado. “Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil“, admitió el agente, para luego reafirmar su inocencia absoluta frente a los motivos que originaron su retención en territorio extranjero.

El miedo quedó relegado frente a la necesidad de exponer los hechos. “Hay algo más fuerte que el miedo, la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando“, reclamó el agente desde los tribunales porteños.

La acción penal excede el beneficio individual. El efectivo argumentó que la presentación judicial busca reivindicar a su familia, a los extranjeros sometidos a idénticas condiciones en las cárceles caribeñas y a la población local que sufre en silencio.

“Mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando“, concluyó el denunciante al formalizar su pedido de justicia y libertad. (Agencia OPI Santa Cruz)