Tras allanamientos en una causa por distribución de pornografía infantil, desvincularon a funcionaria provincial

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El gobierno de Santa Cruz informó que tras una serie de allanamientos vinculados a una causa internacional que investiga la distribución y consumo de pornografía infantil, desvinculó a una funcionaria que se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen”.

Se trata de Ivana Álvarez, quien fue separada del cargo y quedó a disposición de la Justicia que realizó este martes 9 allanamientos en Río Gallegos.

Desde el gobierno provincial señalaron que la decisión de separar del cargo a la ex directora del CIC se adoptó “tras tomar conocimiento de un procedimiento judicial llevado adelante en su domicilio particular, en el marco de una investigación federal denominada “Aliados por la Infancia VI“”.

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“Frente a situaciones de esta naturaleza de público conocimiento se actuó con rapidez y responsabilidad, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos”, se indicó.

Además, en un comunicado aseguran que “el Gobierno de Santa Cruz acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura institucional frente a este tipo de situaciones”. (Agencia OPI Santa Cruz)