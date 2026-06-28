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Un ignorante no puede discutir académicamente

Recientemente el titular de La Libertad Avanza en Santa Cruz Jairo Guzmán hizo una reunión “de notables” del partido en Río Gallegos, bajo el jingle partidario de “dar la batalla cultural desde lo filosófico y académico”, una frase que impacta como un cambio frontal al paradigma del progresismo/populismo establecido por muchos años y despierta cierta curiosidad; y digo curiosidad, porque después de lo de Adorni y lo que conocemos de Guzmán en Santa Cruz, está claro que es una frase vacía, lábil, un slogan absolutamente contrario a la práctica corrupta de un gobierno nacional que como todos los demás que conocimos, argumenta discursivamente lo que no sostiene en la práctica.

Y en ese marco de repetir hasta el cansancio los slogans dictados por Milei, Guzmán impuso la idea que ellos vienen a dar esa batalla cultural (cambio de paradigma), que ya sabemos, a nivel nacional no lo lograron, pero el libertario le agregó que lo vienen a hacer desde lo filosófico y académico.

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Dar un debate desde este punto de vista exige un estándar de rigor profesional y científico que separa el debate de una simple discusión de café. En síntesis, debe tener sustento y anclaje en la literatura existente, poseer un lenguaje preciso e inequívoco y honestidad intelectual, es decir, si el argumento del otro es lógicamente superior o expone un error en el razonamiento, el estándar académico del grupo que se propone cambiarlo exige reconocerlo y/o superarlo.

Por eso existen ciertas diferencias prácticas entre un perfil apto para este nivel de debate y uno que no lo está. Ahora bien, más allá de la acción repetitiva de slogans por parte de Jairo Guzmán e integrantes de su partido, la enorme contradicción que existe entre la promesa de plantear un debate filosófico y académico entre quienes no tienen las competencias intelectuales/profesionales para elevar la propuesta y construir desde el conocimiento empírico y profesional, pone al slogan en ese espacio vacío de contenido del cual hablamos antes. Repasemos:

La declaración jurada de Jairo Guzmán

Jairo Guzmán no tiene estudios terciarios, universitarios; apenas tiene un secundario y el espacio de “Estudios cursados” de su DDJJ está en blanco. Similar al de Máximo Kirchner cuando asumió como diputado que además de los estudios incompletos el casillero “Trabajo”, estaba sin completar.

Otros que fueron invitados por Guzmán a dar “la batalla cultural académica y filosófica” a Río Gallegos, fueron: Lilia Lemoine (es autodidacta), Bertie Benegas Lynch (Economista), Juliana Santillán (falsa abogada), Lorena Villaverde (sin estudios terciarios y universitarios), María Celeste Ponce (tres intentos universitarios y no es abogada porque nunca entregó su tesis final) y el senador Juan Carlos Pagotto (abogado).

¿En serio Guzmán quiere dar un debate filosófico y académico?.

Para manejar los votos hay que tener registro

En el Registro Civil de Los Antiguos el gobierno recientemente colocó como Directora al frente de la repartición a la señora Sandra Lozano quien es jubilada municipal y tendrá a su cargo la responsabilidad de un área que no le es afín ni de conocimiento profesional, ya que la nueva funcionaria del Registro no tiene la menor idea del trabajo registral, pues siempre trabajó en el Concejo Deliberante de Los Antiguos.

Los mal pensados creen que habría dos cuestiones que gravitaron para su designación al frente de la repartición provincial : que es amiga personal del gobernador, ya que cuando Claudio Vidal pasa por el pueblo va a comer empanadas a la casa de la señora Lozano y por otro lado, los mismos mal pensados, creen que el gobernador busca blindar el Registro donde se manejan los padrones provinciales, de cara a las elecciones del año 2027.

Un viejo habitante de esa hermosa comarca fue categórico al señalar “Es la metodología que aplicó habitualmente el kirchnerismo acá y en la provincia. Siempre se manejaron igual, sea que quien estuviera, ya fuera Mercado o Bellomo (ex intendentes) y con ellos armaban todo durante los gobiernos de Alicia. Nada cambió, Vidal actúa exactamente igual. Había gente de Caleta y otros lugares que hacían cambio de domicilio a Los Antiguos. Recuerdo que vivían todos en la misma cuadra, eran todos de afuera y armaban los padrones, como hacen ahora” relató el hombre que vive a pocos metros de las oficinas públicas del Registro Civil de Los Antiguos.

El desencuentro ciudadano

Como OPI lo viene desarrollando en sus informes de investigación, Servicios Públicos Sociedad del Estado ha cambiado su reglamento interno, ha establecido nuevos parámetros de contratación interna, ha convalidado un nicho de privilegios que ahora estamos comparando con la ley de contabilidad provincial y otras leyes de funcionamiento con las cuales se superpone, pero lo último que pudimos establecer es la inédita medida de hacerle firmar a todos los empleados una “Cláusula de confidencialidad” ante la apatía del gremio Luz y Fuerza que en vez de defender a sus afiliados, los abandona, dejando a merced de la presidencia o directorio que cualquiera pueda ser sancionado y hasta despedido solo por hablar con otro compañero de la corrupción interna que hay en la empresa de energía provincial.

Pero aquí lo bueno, raro y decrépito de la política que empareja a todos en Santa Cruz, sea quien sea o quien haya sido en el pasado o lo que es igual, a pesar de lo que haya dicho y prometido en su momento, sobre lo cual hoy (en funciones) defeca; el ejemplo más claro es el del gobernador de la provincia, que incumplió todo lo prometido en campaña.

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El 2 de septiembre de 2025 sacaron de funciones en la presidencia de SPSE al sospechado Jorge Avendaño, un ladero de Juan Domingo Espinoza el titular de Luz y Fuerza que sobrevive a cualquier bombardeo nuclear interno de SPSE, como los pequeños animalitos que tienen una enorme tolerancia a la radiación en caso de un apocalipsis. En el lugar de Avendaño, el gobernador puso en el cargo de presidente de la empresa estatal al ingeniero químico Matías Cortijo.

Antes de llegar a la presidencia de la empresa, Cortijo se desempeñaba como gerente distrital de SPSE en El Calafate. Su origen político es el partido provincial Encuentro Ciudadano, un espacio que se fundó en el 2007 (comparativamente como La Libertad Avanza en el 2022) sobre la base de la moral, la anticorrupción y la transparencia.

En el 2022 Cortijo se sumó a la fusión que hiciera su partido EC con el SER, para formar “Por Santa Cruz”; fue como candidato a concejal en El Calafate y perdió. Su primer puesto oficial en el nuevo gobierno de Santa Cruz fue la de Subsecretario de Industria dentro del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria. Allí permaneció en este puesto hasta mayo de 2025. Desde ese lugar fue nombrado en SPSE de El Calafate y de allí el 2 de septiembre 2025 se hizo cargo de la presidencia de la empresa de Energía a nivel provincial.

Por lo tanto, de todo lo que está pasando en Servicios Públicos desde el año 2025 a la fecha, Cortijo no es inocente; es partícipe principal, necesario y fundamental de todas y cada una de las decisiones arbitrarias que allí se toman como, por ejemplo, la redacción de un nuevo Reglamento, altamente sospechado de construir una isla de corrupción (más de lo que era aún antes de su gestión) y fundamentalmente de haber instrumentado el documento de confidencialidad a todo el personal, que es anticonstitucional y lesiona de manera directa los derechos laborales del empleado público, sin que nadie salga a defenderlos porque el propio gremio es cómplice por omisión.

El problema, en realidad, no es de Cortijo (solamente) sino de Encuentro Ciudadano, un partido que fundó sus cimientos políticos sobre la transparencia y se ve involucrado en las sospechosas maniobras internas y oscuras de SPSE, transformada en un guetto de oportunidades para funcionarios, empresarios y amigos, pretendiendo quedar fuera de todo control, arrogándose facultades de contratación y manejo de fondos de manera discrecional y encima, presionando a cada empleado para que no mire, no hable y baje la cabeza, aún ante lo irreversible de algunas maniobras corruptas con fondos públicos y contrataciones amañadas.

Y ocurre lo que debía ocurrir: Encuentro Ciudadano colapsó y capituló en sus principios fundamentales, aquellos que le hicieron creer a la gente, que era una ventana política por la que ingresaría aire fresco a la provincia y en el 2022 en plena asociación con el kirchnerismo disfrazado, que potenciaba Claudio Vidal y el SER, perdió todo sentido y colgó sus convicciones republicana en el perchero del poder circunstancial, al punto de tener a sus componentes partidarios como integrantes de los engranajes de la corrupción estatal y apoyar la toma de deuda de 600 millones de dólares que es la hipoteca a 20 años de todos los santacruceños.

Y para cuando todo se termine en el 2027, quien tendrá el boleto picado, será el partido fundado por Javier Pérez Gallart, Gabiela Mestelán y Marcelo Cepernic, más allá de las personas.

El 241 no es de la quiniela

Ayer sábado otro de los tantos cortes de luz, dejó sin energía a Río Gallegos. Como es habitual la culpa “es etérea y tan multicausal” que nadie puede creer lo que comunica la provincia como excusa de la ineficiencia, la desinversión y la falta de políticas públicas adheridas a la ineficiencia patológica de los gobiernos de turno.

Lo cierto es que cuando volvió la luz en uno de los barrios de la capital, el tablero de ingreso de la electricidad al domicilio de un vecino marcó la espantosa lectura de 241v, sobre los 220v regulares que deben ingresar en los medidores particulares.

Las Pastillas del Domingo: Discusión académica de un ignorante; Para manejar votos hay que tener Registro; El desencuentro ciudadano y 241 no es quiniela

En los grupos de WP no son pocos los que recuerdan aún que no han podido recuperar los electrodomésticos perdidos hace más de un año cuando fueron con la queja a SPSE y allí, entre otras cosas, les pidieron las facturas de los electrodomésticos, algunos de los cuales fueron comprados hace más de 10 años.

La irreversibilidad de los daños solo afecta a los usuarios. Los que toman decisiones y deberían velar por brindar un buen servicio o hacerse cargo de su ineficiencia, siempre tienen a mano el poder de abandonar a su suerte, a quienes deberían servir. (Agencia OPI Santa Cruz)