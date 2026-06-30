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(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut confirmó el pago de los haberes jubilatorios y los salarios para el sector de trabajadores de la administración pública provincial.

Desde el Ministerio de Economía dieron a conocer el cronograma de pagos del mes de junio para activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

El miércoles 1° de julio se efectuarán los depósitos para jubilados y pensionados provinciales, mientras que el jueves 2 de julio se acreditarán los haberes para los trabajadores en actividad.

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En ambos casos, los haberes estarán disponibles al día siguiente del depósito a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

Desde la cartera económica informaron que los haberes a los trabajadores públicos provinciales representan una erogación de 152.513.780.000 pesos. (Agencia OPI Chubut)