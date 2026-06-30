Instituto Malbrán descarta origen en Ushuaia de hantavirus en crucero

- Publicidad -

(OPI TdF) – Los estudios moleculares confirmaron la ausencia del reservorio tradicional patagónico. Los investigadores aislaron anticuerpos en un tres por ciento de los animales evaluados durante el despliegue de las autoridades sanitarias.

Cinco roedores silvestres portaban anticuerpos contra hantavirus en Ushuaia, según los análisis de laboratorio de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental, dependencia del Ministerio de Salud. Esta cartera gubernamental procesó 144 muestras animales mediante el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán), conforme al expediente que evaluó este medio.

Mayo concentró las tareas de campo que las autoridades desplegaron entre el 18 y el 22. Los brigadistas capturaron ejemplares de los géneros Abrothrix, Reithrodon y Rattus. El equipo científico omitió hallar al Oligoryzomys longicaudatus, roedor que transmite la variante Andes típica de la zona. La disparidad cronológica en los periodos de incubación desligó a la jurisdicción local de los contagios que el pasaje del buque MV Hondius reportó en abril.

- Publicidad -

La caracterización molecular identificó una cepa viral inédita. Los especialistas aislaron este patógeno que infectó al 3,5 % de los especímenes evaluados. Las pruebas serológicas desligaron esta mutación genética del virus responsable de las infecciones registradas a bordo de la citada embarcación internacional.

El crucero MV Hondius –

Ushuaia integrará las instalaciones analíticas de su Hospital Regional a la Red Nacional de Laboratorios de Hantavirus. La administración estatal programó nuevos trampeos sistemáticos para sostener la estricta vigilancia epidemiológica. Los reportes médicos locales descartan infecciones humanas que involucren a esta reciente mutación biológica. (Agencia OPI Tierra del Fuego)