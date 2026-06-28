Cae el empleo registrado privado en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – La provincia de Tierra del Fuego perdió más de 4.000 puestos de trabajo en los últimos dos años según un informe de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El estudio reveló un marcado retroceso del empleo asalariado privado formal en la provincia y es una de las jurisdicciones más afectadas del país.

Según el relevamiento, en diciembre de 2025 la provincia registró una caída interanual del 5,7% en la cantidad de trabajadores del sector privado formal.

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Tierra del Fuego se ubica entre las tres provincias con mayor caída, por detrás de Santa Cruz (-10,5%) y Chubut (-6,4%).

En 2025 se registraron 34.800 empleos privados, frente a los 36.900 contabilizados en diciembre de 2024. La diferencia implica la pérdida de más de dos mil puestos de trabajo en un año.

Los sectores económicos que presentaron retrocesos en la cantidad de empleo registrado durante 2025, con especial impacto en la industria manufacturera, la explotación de minas y canteras, la intermediación financiera y algunos rubros de servicios.

Si se amplía la comparación al período comprendido entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la contracción del empleo en la provincia alcanza el 10,5%, lo que equivale a la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo formales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)