Por la crisis económica, gobierno dio de baja ítems remunerativos aplicados desde enero 

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(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego definió por decreto eliminar los ítems de carácter remunerativo Servicios Acumulados y Formación Profesional Acreditada, que se aplicaban desde el 1° de enero de 2026, atento a las dificultades financieras que afronta la administración provincial.

La decisión la comunicó el Ministerio de Economía del gobierno de Gustavo Melella a los fines de “reorientar el gasto público” frente a “la realidad económica imperante”.

A través del decreto 653 se dejó sin efecto dos beneficios salariales con carácter remuneratorio como lo eran los ítems “Servicios Acumulados” y “Formación Profesional Acreditada”.

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De esta manera, el Ejecutivo provincial dejó sin efecto el decreto N°92/26, norma que había aprobado con carácter remuneratorio y tenía vigencia desde el 1° de enero de 2026.

El decreto señala que, si bien ambos ítems habían sido aprobados “atento al reconocimiento y particularidades de las funciones desempeñadas”, la realidad económica y financiera actual obliga a revisar el esquema y reorientar los recursos a la contención de sectores vulnerables.

“Los principios básicos de equidad y justicia social exigen que los mayores esfuerzos que implican las medidas adoptadas descansen sobre el conjunto de los sectores de la sociedad en proporcionalidad a su capacidad de contribución en el esfuerzo común”, argumentó el Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)