Rescatan a un marinero con fracturas expuestas en un buque en alta mar

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La Prefectura Naval Argentina realizó un operativo de emergencia frente a las costas de Santa Cruz para evacuar mediante un helicóptero a un tripulante de un buque pesquero que había sufrido graves lesiones mientras trabajaba.

El incidente se produjo a unas 85 millas náuticas -equivalentes a aproximadamente 157 kilómetros- de Puerto Deseado, en el interior del buque pesquero “API VII”.

Allí uno de los marineros tuvo un accidente que le ocasionó “fracturas expuestas múltiples en la pierna izquierda, afectando tibia, peroné y fémur”.

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Según se informó, el capitán del buque se comunicó con la Autoridad Marítima nacional para alertar sobre la gravedad de la situación.

Desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión de apoyo, mientras que un helicóptero de la fuerza -con nadadores de rescate y un médico a bordo- se dirigió hacia la ubicación del pesquero donde el tripulante herido pudo ser rescatado.

En el helicóptero el marinero recibió las primeras atenciones médicas hasta su traslado al aeródromo de Puerto Deseado y posteriormente al hospital zonal. (Agencia OPI Santa Cruz)