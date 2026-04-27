Trump negó la vulneración de su perímetro de seguridad

- Publicidad -

El presidente estadounidense Donald Trump brindó una conferencia de prensa este domingo en Washington para detallar la intercepción de un tirador durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El mandatario descartó una vulneración del perímetro de seguridad del evento.

Acompañado por la primera dama Melania Trump y el director del FBI Kash Patel, el jefe de Estado relató los sucesos nocturnos. Las autoridades detuvieron a un hombre armado con un rifle dentro de las instalaciones del hotel Washington Hilton.

El operativo policial provocó la evacuación inmediata de los invitados. “Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala”, graficó el líder republicano para ilustrar la confusión que sufrieron los miembros de la élite política y periodística.

- Publicidad -

La versión oficial afirma que el sospechoso intentó evadir los controles de acceso al gran salón. Los agentes neutralizaron la amenaza antes de que el individuo alcanzara la posición de los líderes republicanos:

El vicepresidente JD Vance .

. El titular de la Cámara de Representantes Mike Johnson.

El presidente elogió el trabajo del Servicio Secreto. El ex empresario calificó la respuesta como “muy rápida” y aseguró que el accionar superó la eficacia del operativo desplegado en el mitin de Butler de julio de 2024, donde un francotirador hirió al entonces candidato.

“Él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado”, insistió el orador ante los micrófonos cerca de la medianoche. Trump minimizó el apoyo logístico externo y catalogó al atacante detenido como un “loco” y un “lobo solitario”.

El discurso gubernamental también incluyó ironías sobre los riesgos del cargo. “Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa; si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho, a lo mejor habría pasado de esto”, bromeó el titular del Ejecutivo.

El FBI dirige la recolección de pruebas en el lugar del hecho. Los investigadores federales interrogan a los testigos presenciales y analizan las fotografías tomadas al sospechoso al momento de la captura. Trump ratificó el mantenimiento de su agenda política habitual.

Las fuerzas de élite desplegaron un esquema de protección inédito ante este nuevo intento de magnicidio en la capital estadounidense. Trump finalizó su comparecencia y aportó su versión del instante del ataque: “Escuché un ruido y pensé que era una bandeja, pensé que se había caído. El ruido venía de lejos y no alcanzó mi área de ningún modo”. (Agencia OPI Santa Cruz)