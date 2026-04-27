El Gobierno precalifica a tres grupos para vender las acciones de ENARSA

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El Ministerio de Economía oficializó la precalificación técnica de las tres compañías que compiten por el control de CITELEC S.A., la firma que detenta el 52,65% de Transener. A través de la Resolución 540/2026, publicada este lunes 27 de abril, el Poder Ejecutivo validó a los oferentes que superaron el primer filtro administrativo para quedarse con el activo estratégico de Energía Argentina S.A. (ENARSA).

La apertura de los sobres económicos ocurrirá este martes 28 de abril a las 10:00 horas. En esta instancia se definirá la adjudicación del paquete accionario que otorga el control operativo de la mayor transportista de energía eléctrica de alta tensión del país, además de sus subsidiarias TRANSBA SA y Transener Internacional Ltda.

La Comisión Evaluadora y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas aprobaron a tres jugadores con fuerte peso en el sector energético local:

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Genneia y Grupo Edison : Consorcio integrado por Jorge Brito (Banco Macro) junto a los hermanos Patricio y Juan Neuss , vinculados al asesor Santiago Caputo . Suman además a los socios de Inverlat ( Carlos Giovanelli , Damián Pozzoli , Guillermo Stanley y Federico Salvai ) y a los dueños de Newsan ( Rubén Cherñajovsky y Luis Galli ).

: Consorcio integrado por (Banco Macro) junto a los hermanos , vinculados al asesor . Suman además a los socios de ( , , y ) y a los dueños de ( y ). Central Puerto SA : La principal generadora privada del país, liderada por el accionista Guillermo Reca .

: La principal generadora privada del país, liderada por el accionista . Edenor: La distribuidora eléctrica de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

El pliego de condiciones, tramitado bajo la plataforma CONTRAT.AR, establece un precio base de U$S 206.000.000 por el 50% de las acciones de CITELEC. Los técnicos oficiales descartaron impugnaciones durante la etapa de revisión del “Sobre N° 1”, que había iniciado el pasado 14 de abril.

La transferencia del control de Transener implica delegar en el sector privado la gestión de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. El comprador no solo administrará la red de 500 kV, sino que también capturará la caja de las operaciones internacionales en Brasil. El grupo Edison, en particular, llega a esta instancia tras absorber recientemente empresas como EDET (Tucumán), EJESA (Jujuy) y la hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

Los resultados de la compulsa se cargarán en tiempo real en el sistema oficial y en el portal del Banco Mundial. La cifra final que convalide el Estado este martes determinará el valor de mercado de una infraestructura crítica que define, en última instancia, el costo del transporte en el esquema tarifario vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)