Renunció Carlos Frugoni bajo sospecha de enriquecimiento ilícito

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El ministro de Economía aceptó la dimisión del Secretario de Infraestructura tras revelarse que omitió declarar siete inmuebles en Estados Unidos y dos sociedades comerciales.

Luis Caputo, titular de la cartera económica nacional, aceptó finalmente la renuncia de Carlos María Frugoni a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. La salida del funcionario responde al impacto de una investigación periodística que expuso la existencia de siete departamentos en Miami no declarados. Fernando Herrmann ocupará la vacante en Infraestructura, mientras que Mariano Plencovich asumirá la conducción de la Secretaría de Transporte.

La irregularidad patrimonial de Frugoni incluye también la titularidad de dos sociedades comerciales que el ahora exfuncionario ocultó deliberadamente. Estos activos nunca figuraron en las presentaciones obligatorias ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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La presión pública y el avance de posibles derivaciones legales forzaron la dimisión del dirigente libertario. El propio Frugoni reconoció la falta al calificar como un “error” la omisión de la totalidad de sus propiedades en el exterior y sus participaciones societarias en su declaración jurada. La justicia analiza ahora la consistencia de sus ingresos frente a la magnitud de los bienes detectados en Florida.

El derrotero del exsecretario en la gestión pública comenzó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Frugoni presentó su renuncia a dicho organismo en diciembre de 2025 para integrarse al equipo ministerial de Luis Caputo, cargo que ejerció hasta el estallido del escándalo inmobiliario que derivó en su apartamiento.

Los tribunales federales tramitan actualmente una denuncia contra el exintegrante del gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente también contempla el delito de omisión maliciosa en la declaración de bienes, una figura penal que castiga la ocultación deliberada de patrimonio por parte de los administradores de recursos públicos. (Agencia OPI Santa Cruz)