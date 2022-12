Polémica sobre si es constitucional el DNU de Alberto Fernández que decretó feriado nacional para recibir a la Selección

- Publicidad -

Según publica Clarín Los constitucionalistas Antonio María Hernández, Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez debaten sobre si la tercera copa del Mundial del Fútbol es una “circunstancia excepcional” para que el presidente asuma una función del Congreso.

Por: Daniel Santoro

Destacados profesores de Derecho polemizaron este martes sobre si es constitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 842/22 del presidente Alberto Fernández que dispuso un feriado nacional para facilitar el festejo por la obtención del Campeonato Mundial de Futbol.

El eje del debate es si la victoria de la tercera copa del Mundial del Fútbol es una “circunstancia excepcional” para que el presidenta asuma una función del Congreso y decrete un feriado nacional, como un desastre natural. Así el debate futbolero se coló en la discusión de los constitucionalistas.

Para el constitucionalista y ex convencional constituyente, Antonio María Hernández, “este DNU es groseramente inconstitucional, centralista y demagógico”.

“El DNU no cumple los requisitos establecidos en el Art. 99 inc. 3 de la Constitución, ya que no hubo circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes”.

Sostuvo que “es clara jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide que por Decretos se regule esta materia. Por esta razón, es la Ley N° 27.399, sancionada por el Congreso en 2017, la que establece los Feriados Nacionales en el país”.

Es “otro de los más de 130 DNU dictados por el actual Poder Ejecutivo en ejercicio de un hiperpresidencialismo que violenta nuestra democracia republicana y federal. Es esencial como lo vengo sosteniendo fortalecer el rol del Congreso, que debe ejercitar plenamente sus competencias y superar esta decadencia institucional, donde gobiernan muy pocas personas, sin democracia deliberativa”.

Agregó que “el DNU es tan centralista y antifederal, que paraliza a un país que tiene la octava geografía del mundo, para un hecho que se producirá en una muy pequeña parte de la Provincia de Buenos Aires y la CABA”.

En sintonía con Hernández, provincias como Santa Fe, San Juan, Catamarca, La Rioja, Chaco, Tucumán y Corrientes no lo aplicaron, y en Mendoza hubo quejas pero se aceptó.

Por su parte, el constitucionalista Félix Lonigro aseguró que “establecer un feriado es atribución del Congreso. El Presidente sólo puede ejercer atribuciones del Congreso, mediante Decretos de Necesidad y Urgencia, cuando hubiera circunstancias excepcionales”.

Para la Corte, “esas “circunstancias” solo son inundaciones, guerras o desastres naturales; sin embargo el presidente cree que la llegada de la Selección es una de esas “circunstancias” y por lo tanto dicto un DNU decretando el feriado nacional, que las provincias no pueden desconocer”, agregó Lonigro.

La ley 26.122 establece que “los DNU deben ser aprobados por el Congreso, pero que rigen desde su publicación. Por lo tanto, cuando el Congreso lo trate, rechazarlo ya no tendrá sentido”, finalizó Lonigro.

En cambio, según Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostuvo que los gobernadores deberán acatar la decisión del presidente Alberto Fernández porque se ajusta a la carta magna.

“El decreto implica no actividad laboral en todo el país, como si fuera un 25 de mayo o un 9 de julio. Las provincias no tienen capacidad para no adherirse a una prerrogativa del Estado federal”, opinó.

“Se puede discutir si la excusa para dictar el feriado es razonable. En mi opinión, esta victoria de la selección es un hecho sociológico, cultural e histórico para la República, un festejo de esta magnitud merece un feriado nacional para todos, si no va a haber una desigualdad en algo que es un bien cultural y colectivo”, argumentó Gil Domínguez a La Nación.

“La ley 27.399 y el DNU del feriado son derecho común prerrogativa del Congreso Nacional según el art. 75 inciso 12 de la CA. El DNU tiene rango de ley hasta que el Congreso ratifique o rechace”, finalizó Gil Domínguez, quien diferenció entre los constitucionalistas que practican deportes y los que no. El aún juega al básquet.

El DNU ya había sido rechazado por la oposición. El ex presidente Mauricio Macri lo calificó como “incoherente y antifederal”. Mientras que el diputado de Juntos por el Cambios Martín Tetaz dijo: “Ya la kirchneriaron… ni 24 horas pudieron aguantar. El mensaje era trabajar”, dijo al respecto.

José Luis Espert, por su parte, cuestionó: “¿Feriado Nacional mañana por el campeonato mundial logrado por nuestra selección? Delirio total. Encima hoy se convocó a sesión de Diputados para mañana y tratar 21 proyectos de ley, ninguno importante para la gente. La política disociada de la realidad. Peronia”, tuiteó.

El presidente Alberto Fernández decretó el lunes un feriado nacional “con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la Selección de fútbol” que ganó el Mundial de Qatar.

El DNU, de cuatro artículos, señala en el primero de ellos que declara “feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la Selección masculina argentina de fútbol el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la Qatar 2022”.

Entre los considerandos de la norma, se destaca que “la obtención del título es un merecido premio para todos los integrantes de la selección argentina y su cuerpo técnico por su espíritu de lucha, esfuerzo, unión, perseverancia, trabajo en equipo y compromiso”.

También tiene en cuenta que el plantel liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni, “tras un arduo camino, defendió los colores celeste y blanco de nuestra bandera, ante una multitud de hinchas y simpatizantes que los alentaron desde todos los rincones de la patria”.

El texto del decreto destaca “el temple necesario” que tuvieron los jugadores del seleccionado “para sobreponerse a las dificultades sin bajar jamás los brazos, y se constituyeron como un ejemplo incuestionable para todo el pueblo argentino, demostrando que con sólidos ideales, siempre juntos y unidos, se pueden alcanzar los objetivos propuestos”. (Clarín)