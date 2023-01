La pantomima de un poder delirante. Melella es parte del juego esquizofrénico que el gobierno nacional ya tiene perdido

- Publicidad -

(Por: Lic Antonela Gucci Pardo) – Haciéndole el juego a la Vicepresidente Cristina Fernández, el gobernador de nuestra provincia Gustavo Melella se montó a la farsa oficialista del pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, una cachetada que tiene por finalidad borrar del mapa al máximo Tribunal de Justicia, en contra del cual va con todas sus armas la vicepresidente condenada a 6 años por corrupción.

Son diez los mandatarios que apoyan el juego sin futuro de Alberto Fernández, tratando de agradar a su jefa política. Ellos son de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Osvaldo Jaldo y el de nuestra provincia, Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Aunque desde nación hacen figurar el apoyo de Gustavo Bodet y Mariano Arcioni de Chubut, ambos no son de la partida, porque el gobernador de Entre Ríos se bajó del alineamiento K para ir contra la CSJ y Arcioni se encuentra de licencia, por lo tanto no puede firmar protocolarmente un Acta de adhesión y su vicegobernador Sastre, no convalida la acción contra el máximo Tribunal.

El máximo objetivo del gobierno nacional es solicitar el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño en sus funciones”, pero una cosa es lo que el gobierno pretende y otra muy distinta es lo que puede lograr.

Casi seguro que de las Comisiones, el proyecto saldrá con vía libre, a pesar de que es muy fronteriza la cantidad de votos con el que cuentan y siendo que la diputada de Bordet es la presidente de la Comisión de Juicio Político, Ana Carolina Gaillard.

De lo que he podido averiguar en los pasillos del Congreso, todo indicaría que Bordet habría negociado con el gobierno el apoyo de su diputada en Diputados, a cambio de apartarse él mismo del compromiso que los ataría indudablemente a un casi asegurado fracaso del objetivo del Ejecutivo nacional.

Por este motivo se considera que de la Comisión de Juicio Político, la moción del Ejecutivo podría salir afirmativamente, ya que necesitaría mayoría simple (16 sobre 31 diputados), pero la cuestión se complicaría decididamente en el recinto, donde el oficialismo necesita los 2/3 de los miembros sentados en sus bancas y es allí donde la oposición ha manifestado su posición política de que no pasará.

El Gobernador Melella, por su parte, está prácticamente obligado a responder al llamado de Alberto Fernández, teniendo en cuenta el nivel de dependencia que tiene Tierra del Fuego, con las leyes de facilidades impositivas y la necesidad de apoyarse en fondos nacionales para el desarrollo de los programas de inversión de los que se viene hablando desde hace dos años, al menos.

De esta forma Tierra del Fuego forma parte, a través de su gobernador, de esta pantomima gigante, que es el pedido de juicio político a la CSJ, una medida inédita, jamás vista en el mundo democrático, que incluye el incumplimiento de sus fallos y el desconocimiento de sus competencias, por parte de Alberto Fernández, un presidente sin poder y con el solo objetivo de salvar lo poco que le queda de “lealtad” ante quien fue su mentora: Cristina Fernández. – (Agencia OPI Tierra del Fuego)