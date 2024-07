ADEPA repudia la detención del periodista Jorge Pizarro en Venezuela

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) mostró su enérgico rechazo al trato que recibió el periodista argentino Jorge Pizarro, quien viajó a cubrir las elecciones de Venezuela y fue retenido en el aeropuerto de Caracas por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

“Desde @Adepargentina repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro, enviado de @Rivadavia630 a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo en Venezuela”, expresó la entidad a través de sus redes sociales.

En diálogo con Radio Rivadavia, Pizarro relató que estaba retenido en el aeropuerto de Caracas donde lo “interrogaron severamente unas diez veces”, y añadió que lo iban a “deportar” porque no cumple con “los requisitos de ingreso” a Venezuela. “Una persona me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Estoy en la oficina de Copa esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir”, reveló Pizarro.

El periodista agregó: “Me interrogaron unas veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video”. Pizarro viajó como enviado especial de Radio Rivadavia, del Grupo Alpha, para la cobertura de las elecciones presidenciales de Venezuela. (Agencia OPI Santa Cruz)