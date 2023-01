Marcelo D’Alessandro pidió licencia temporaria para defenderse por la filtración de los chats

- Publicidad -

Envuelto en una tormenta por la difusión ilegal de sus conversaciones, el ministro de Justicia y Seguridad porteño anunció que se apartará de su cargo; Carrió respaldó la decisión de Larreta, que busca descomprimir la presión interna.

Por: Matías Moreno

En medio de la fuerte tensión que atraviesa al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a raíz de nuevas filtraciones ilegales de presuntos chats privados suyos, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, anunció hoy que se tomará una licencia “temporaria”. Si bien insistió en que es víctima de una operación de espionaje clandestina, argumentó que necesita correrse de manera transitoria de su puesto para “contener” a su familia y “preparar” su defensa en la Justicia.

“Necesito tomarme una licencia, ordenar mis cosas familiares. Quiero contener a mi familia, que fue objeto también de estas infamias”, expresó D’Alessandro. Lo hizo en el cierre de una conferencia de prensa que había sido organizada por el Ejecutivo porteño para presentar una reducción “histórica” de los índices de robos y homicidios en el distrito.

D’Alessandro comunicó su decisión en la sede de la jefatura de la Policía de la Ciudad, escoltado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff; y el jefe de la fuerza, Gabriel Berard. No estuvo Larreta, quien se reunió con Mauricio Macri en Cumelén y monitoreó el tema desde el Sur del país, adonde viajó el viernes para descansar y pasar las fiestas de fin de año. El alcalde, que tenía previsto regresar mañana a la Capital, publicó un mensaje en las redes sociales: resaltó que confía en D’Alessandro y que respeta su decisión de solicitar licencia. La presión interna para que diera un paso al costado había crecido durante las últimas horas.

“Todos saben que estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas y montan situaciones, que no son reales. Quieren instalar la posverdad y el escándalo, para crear una crisis institucional”, sostuvo D’Alessandro. Anticipó que reunirá documentación para “desarticular las falacias” y demostrar la existencia de un supuesto aparato de inteligencia ilegal. El viernes pasado presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), cercano a Cristina Kirchner, por los chats filtrados.

“Estoy más firme que nunca”, machacó el ministro de Larreta durante el acto.

D’Alessandro, quien habló con Larreta durante las últimas horas para definir su futuro, agradeció el respaldo público de su jefe y de la líder de la CC, Elisa Carrió, quien le pidió al alcalde porteño que sostenga a su ministro en el cargo para no convalidar una maniobra de espionaje ilegal. Desde Exaltación de la Cruz, Carrió estuvo en contacto permanente con D’Alessandro y Larreta. Se mostró satisfecha en charlas cerradas sobre la decisión: “En marzo lo vamos a necesitar a Marcelo al frente de la Policía de la Ciudad”, deslizó. Esta noche, celebró que Larreta finalmente haya ratificado a D’Alessandro, pese a que aceptó el pedido de licencia: “Acompaño la decisión de Larreta. Hay que redoblarles la apuesta a las mafias. No podemos ser víctimas del espionaje”, insistió. Larreta le había transmitido su malestar por las críticas a sus asesores.

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad intentó minimizar los ruidos internos que generaron las filtraciones de sus conversaciones. En varios tramos de su discurso aclaró que su corrimiento de la gestión no implicaba una renuncia, aunque reveló que aún no definió con Larreta cuánto tiempo durará su licencia. Vaticinó que el plazo se extendería por dos o tres meses.

“Que no se especule más. Le dije a Larreta que necesitaba unas vacaciones más extendidas. En función de eso fue la chara con el jefe de gobierno. No estoy renunciando, me tomo una licencia temporaria a los efectos de poder ordenar un poco la situación”, puntualizó D’Alessandro. La puesta en escena del anuncio exhibió la presión interna para que se aparte. Es que el ministro comunicó su decisión custodiado por Miguel y Wolff, quien se incorporó a la gestión porteña el lunes pasado para oficiar como una suerte de espada mediática de su proyecto presidencial. Larreta evitó adelantar su vuelta a Buenos Aires para acompañar al funcionario.

Eso sí, publicó una carta en sus redes en la que dijo que es “inaceptable, ilegal y violatorio de todos los principios” de una república democrática que se hayan filtrado los chats privados de su ministro. Consideró que hay una “mafia” detrás del hackeo del teléfono de D’Alessandro y apuntó contra el kirchnerismo. “No somos todos lo mismo. Yo confío en Marcelo y apoyo el trabajo que viene haciendo al frente del Ministerio. Y valoro también su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”, indicó el jefe de gobierno.

Tensión en la Ciudad

D’Alessandro quedó en el ojo de la tormenta tras el viaje que compartió con jueces, fiscales, exmiembros de inteligencia y directivos del grupo Clarín a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido, y la posterior difusión de supuestos chats con conversaciones suyas.

De esta forma, Larreta intenta descomprimir la tensión sin recurrir a una medida drástica, como desplazarlo. Esa era la salida que sugerían varios dirigentes leales a Larreta. El gobierno porteño no designará un reemplazante de D´Alessandro, quien tenía bajo su órbita a la Policía de la Ciudad. La firma de las resoluciones ministeriales quedará a cargo de Miguel, el jefe de gabinete de Larreta. “No vamos a nombrar a nadie porque la licencia es transitoria. Yo voy a tomar la conducción del equipo”, explicó el ministro coordinador porteño. Cuando tomó la palabra, Miguel reclamó una “condena contundente” a la filtración ilegal de los chats privados de D’Alessandro y solicitó que la Justicia investigue quién está detrás de la difusión de las conversaciones.

Presión interna

Durante los últimos días creció la preocupación en el entorno de Larreta luego de la difusión de nuevos intercambios adjudicados a su ministro. La situación generó un intenso debate interno sobre cómo reaccionar ante las filtraciones. En el círculo de confianza del alcalde provocaba una fuerte inquietud el proceso de desgaste que podría sufrir la figura del jefe porteño, en la antesala del proceso electoral. En las últimas reuniones de mesa chica, Larreta y sus asesores evaluaron el costo político del caso.

D’Alessandro sostiene que los chats difundidos son falsos y asegura que fue víctima de una maniobra de espionaje ilegal. Denunció incluso que “perfilaron” a sus familiares en las redes sociales. Insiste en que no cometió ningún delito por su viaje a Lago Escondido y que se puso a disposición de la Justicia.

Según las supuestas conversaciones privadas que se difundieron horas antes de que Cristina Kirchner fuera condenada en la causa de Vialidad y después de que D’Alessandro denunciara que su celular fue hackeado, el funcionario de Larreta y el resto de los integrantes de la comitiva que fue al Sur intentaban tapar datos del viaje.

La semana pasada se filtraron nuevos chats de D’Alessandro en los que mantenía supuestas conversaciones con Silvio Robles, uno de los colaboradores más estrechos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y con el empresario Marcelo Violante, de las compañías Dakota y BRD, que tenía la concesión del servicio de acarreo en la ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Seguridad de Larreta negó que esos chats fueran reales y acusó al kirchnerismo de utilizar los servicios de inteligencia para extorsionarlo y generar una crisis institucional. Dijo que el Frente de Todos pretende “tapar a la jefa”, en referencia a la vicepresidenta, quien fue condenada en la causa Vialidad a seis años de cárcel e inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos.

En una entrevista con LA NACIÓN que concedió el viernes pasado, D’Alessandro dijo que no contemplaba renunciar a su cargo. Además, remarcó que se sentía respaldado por Larreta: “¿Por qué debería renunciar? ¿Qué hice mal yo?”, enfatizó.

A lo largo de la jornada, Carrió salió a respaldar a D’Alessandro, con quien tiene una buena relación, y presentó una denuncia penal contra César Milani, exjefe del Ejército, para que se investigue si está a cargo de una “mesa militar” dedicada a tareas de inteligencia clandestinas. Hasta hoy, la líder de la Coalición Cívica y los referentes de su fuerza habían mantenido una distancia prudencial del tema. Pero la sospecha de que Milani estaría detrás de la supuesta operación de inteligencia contra D’Alessandro la impulsó a entrar en acción. En cambio, otros aliados porteños de Larreta, como Martín Lousteau (UCR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) o Graciela Ocaña (Confianza Pública) optaron por el silencio tras las últimas filtraciones ilegales. Lo propio hicieron Macri y Patricia Bullrich, quienes se encuentran de vacaciones. (La Nación)