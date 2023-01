Caos en el paso fronterizo Monte Aymond. Desorden en Migraciones genera esperas de 3, 4, 5 o más horas en el PIA (Paso Integración Austral)

- Publicidad -

Las personas que hoy transitan de norte a sur y de sur a norte, con paso obligado por los pasos fronterizos de Santa Cruz, especialmente en Monte Aymond con destino desde y hacia Tierra del Fuego y deben pasar necesariamente por territorio chileno, tienen la obligación de tramitar Migraciones y Aduana y se encuentran con serios problemas de demoras, básicamente por dos motivos fundamentales: los pasos no están integrados como antes de la pandemia (Chile y Argentina atendían en un solo edificio) y el principal problema es que Migraciones del lado argentino, carece de personal (reducido o licenciado), máquinas e infraestructura suficiente para una atención ágil y rápida.

Esto produce un cuello de botella de los viajeros en el mostrador de Migraciones, especialmente por la gente que viene de la isla de Tierra del Fuego, mas aún en esta fecha, donde se incrementa el flujo por la temporada estival. A esto debe sumarse el turismo extranjero, el nacional que cruza aTdF y quienes vienen y van a Punta Arenas, entre otros.

El Paso Integración Austral en Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz

De acuerdo a lo que hemos podido corroborar en el paso fronterizo, el problema lo tiene Migraciones el cual no posee máquinas preparadas para evacuar información de manera rápida y se advierte personal poco capacitado o escaso, sin que desde la Dirección Nacional se tomen medidas acordes para mitigar las consecuencias de ese desorden interno.

Si a esto le agregamos que el horario sigue siendo el mismo que en invierno (de 08.00 a 00:00hs), las permanentes interrupciones de la balsa (cruce por el Estrecho de Magallanes) que trae cientos de personas y vehículos en horas previas al cierre de las fronteras, todo hace un combo que termina por producir el caos al cual hacemos referencia y detallaremos en forma particular más abajo.

De la comprobación que pudimos hacer en nuestra obligadas horas de estadía en el Paso Integración Austral (PIA), corroboramos que el desorden imperante en Migraciones, es la clave de todo el problema; el personal de Aduana funciona normalmente y Gendarmería Nacional no cumple acabadamente las funciones de organizar y ordenar en el exterior, los accesos de las personas a pie, el tránsito de los camiones y colectivos y tampoco dispone y ordena el tránsito de los vehículos particulares, como si lo hacen los Carabineros del lado chileno.

Crónica de un día para el olvido

Nadie nos lo contó, lo vivimos en carne propia este viernes 7 de enero, cuando con nuestra familia decidimos visitar Punta Arenas, luego de casi tres años que no ingresábamos a Chile, debido a la Pandemia.

El viernes alrededor de las 9 de la mañana llegamos al paso fronterizo a 60 Kms de Río Gallegos y grande fue la sorpresa cuando en aproximación al edificio de control migratorio y aduana, observamos una cantidad de camiones, colectivos y autos particulares que impedían el avance de nuestro vehículo, desde no menos de 300 metros antes del puesto fronterizo. Acercándonos a pie, nos embargó la desesperanza cuando notamos que una cola de aproximadamente de 80 o 100 metros, nos anunciaba que aquellos no sería fácil.

El avance de los que salíamos de Argentina para ingresar a Chile, se hacía tan lento que comenzaba a producir cansancio y malestar entre los presentes. Allí se alineaban turistas de otras partes de mundo, gente que se movilizada por el fin de semana, transportistas y particulares que ingresaban a Tierra del Fuego y Punta Arenas. Cómo único aliciente, el día acompañaba la obligada estadía al aire libre con un clima benigno, muy agradable que mitigaba la espera previa para hacer los trámites correspondientes.

Allí estuvimos tres horas y media, hasta que fuimos liberados y pudimos ingresar al país vecino. Sin embargo, como el sistema de Aduana y Migraciones de ambos países no está integrado, como ocurría hasta el año 2019, donde Chile y Argentina compartían un mismo espacio físico y todo se hacía en un solo lugar, cuando salimos de la frontera argentina, debimos detenernos en el lado Chileno para protocolizar nuestro ingreso. Pero allí la cosa fue distinta. A pesar de llegar gente en gran número desde el lado argentino, rápidamente completamos los requisitos y pudimos seguir viaje.

Más caos a la vuelta

La odisea de los viajeros no solo se circunscribe a la espera en los pasos fronterizos, sino que todo viajero está acotado a los horarios de atención en los pasos fronterizos que van de 08:00hs a 00:00 horas de cada día. Esto, obviamente, significa que la gente se agolpa en los pasos, unas horas antes del cierre y eso, suma aún otro problema más al ya complicado panorama. Esto, obviamente, no es culpa de nadie más que del gobierno nacional, el cual no acuerda con Chile, la atención durante las 24 horas desde diciembre a marzo como es costumbre en esta época del año.

A la vuelta, llegamos al puesto fronterizo de Chile faltando una hora para el cierre de la atención al público, es decir: las 23:00 horas. Rápidamente fuimos “despachados” por la Aduana y Migraciones chilena y cuando encaramos el último tramos en aproximación al PIA (Paso Integración Austral) para realizar los trámites migratorios (primer trámite que realiza el viajero en el paso fronterizo), la situación de caos era, a su vez, mayor que al ingresar.

Camiones iban y venían, paraban en cualquier lado impidiendo el tránsito de los automóviles, no había personal de Gendarmería que controlara y dispusiera un orden, las personas dejaban el vehículo en cualquier lado, lo paraban, cerraban y se bajaban para hacer la enorme cola que se había armado para hacer los trámites y todo era una anarquía.

Solo dos personas de Migraciones atendían a tanta gente. Aduana, con 4 mostradores habilitados y dos agentes para proceder al control externo, liberaba a los viajeros en tiempo y forma, sin ningún tipo de problemas. Pero afuera, eran los receptores del mal humor de quienes llevaban más de 4 o 5 horas de espera.

Próximo a las 00:00hs y cansada, la gente comenzó a tocar bocina y se escuchaban todo tipo de improperios. Cuando los viajeros salían de hacer los trámites, alentaban a los que esperábamos afuera, a pedir el libro de queja y dejar sentado en el mismo que el personal de Migraciones no atendía a la gente en la medida en que la circunstancia los requería. También nos decían que Migraciones no cedía el libro para evitar las quejas.

Luego de tres horas pudimos pasar. A partir de las 23:50:00 hs en Migraciones decidieron poner dos mesas más para atención y allí el flujo de gente comenzó a disminuir considerablemente.

Balance: seis horas y media de espera para los trámites (ida y vuelta) y un día para el olvido. Lo único que ayudó fue la naturaleza, que nos proveyó de buen tiempo. No podemos imaginar si la espera hubiera estado coronada de llovizna, frío y viento, como casi siempre ocurre en esta zona de tiempo variable. La responsabilidad primaria, única y objetiva, es de la Dirección nacional de Migraciones y del gobierno nacional. Ninguno de ellos está a la altura de las circunstancias y ni siquiera ponderan la posibilidad de facilitarle a la gente los trámites de rigor. En realidad, pareciera que el gobierno disfruta sometiendo al turista o al habitante de Tierra del Fuego, a un castigo innecesario, solo por transitar por las fronteras argentinas. (Agencia OPI Santa Cruz)