(Por Rubén Lasagno) – Cuando Dady Brieva declama, se hace el irónico o promociona a su admirada guía político-espiritual, obviamente no lo hace gratis; ninguno de los sostenedores de la falacia o los cómplices de encubrir la corrupción K, hacen su trabajo por pura “ideología” o amor a la vicecondenada. Lo hacen pura y exclusivamente, por dinero y no el de Cristina Fernández, sino por los fondos públicos que, en este caso, se los cede complacientemente y por orden “superior”, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como forma indirecta de retribuir el sostenimiento del relato confrontativo y excecrable del artista que cuando habló de jugar a los bolos con la gente, usando un camión, en la manifestación en contra de CFK, no estaba haciendo un chiste, volcaba su más reprimido deseo.

Lo último que se conoce del ex Midachi, lo cual trascendió en las redes, es que el gobernador de Buenos Aires, a través de otra actriz en funciones, Victoria Onetto a cargo de la Subsecretaria de Políticas Culturales bonaerense, contrató a Dady Brieva por varios millones de pesos (se habla de 90 millones de nuestra moneda) para realizar dos funciones de stand up en el Teatro Auditorium de Mar de Plata para su obra “Super Dady, el mago del tiempo”.

El “amor” de Dady Brieva por Cristina Fernández, le sale muy caro a la provincia de Buenos Aires

Esos fondos que paga la provincia, no es para atender un evento artístico multiestelar; solo para llenar los bolsillo del actor militante, por cuanto, dicho por la propia Onetto, cuando saltó el escándalo en las redes sociales, no existen otros actores ni grandes decorados y/o coreografías.

El artista, debido a sus dichos, sus planteos absurdos y fascistas, tanto en medios públicos como en un programa de radio, también pagado por el gobierno con fondos públicos, ha perdido significativamente la popularidad y la aceptación entre lo que era el universo de admiradores y eso se ha reflejado en las boleterías donde su público se ha reducido a un 40% del histórico y en algunos casos (dicho por él mismo) ha debido levantar otros espectáculos en verano.

Todo hace pensar, precisamente, que por esta situación desde el kirchnerismo le han “tirado un cabo” al ex cómico (ya no lo es, solo se reduce a una cloaca de manifestaciones impropias y antipopulares), dándole una millonada de pesos llegando a crear una partida especial para sostener su unipersonal que de acuerdo a lo trascendido en el ámbito artístico de la costa, tendría en venta las entradas en $ 900,00 cuando sus colegas no bajan de 3.000 o 4.000 pesos por platea.

Esta diferencia en el valor de las entradas, deviene, precisamente, en un claro subsidio oficial que a Brieva le permite reducir a menos de la mitad el abono a su espectáculo o si se lo mira desde otro ángulo, habría que preguntarse para qué cobra si ya el gobierno provincial le sostiene el cachet; sería más genuino que no cobrara o lo presentara como normalmente los gobiernos hacen en estos casos, ofreciéndolo “gratis” al público, cuando todos sabemos de antemano que cuando lo publicitan así, es porque más nos cuesta a todos los argentinos.

Onetto dijo que la subvención del espectáculo del artista es “como una manera de acercamiento del público con expresiones culturales” (¿?).

El ex Midachi es ampliamente repudiado por su postura intransigente a la hora de defender a Cristina Fernández y atacar a quienes les han corrido el velo de impunidad o revelado sus corrupciones.

Basta recordar su manifestación en la radio de Navarro, cuando en medio de marchas contra el gobierno dijo“Tengo unas ganas de agarrar un camión 619 y jugar al bowling por la 9 de Julio” o cuando, enfurecido por las denuncias públicas contra su benefactora dijo “Yo creo que se tiene que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés así, acá esmerilaron el Gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo”.

En otra oportunidad, elevando sus críticas contra Alberto Fernández señaló “Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora” y pretendiendo ser cómico, pero mostrándose absolutamente homofóbico, el dijo al periodista Luis Novaresio “Ya te abriste Luis, te estás abriendo, ya saliste del clóset, hacete peronista, ¿te hiciste puto y no te vas a hacer peronista?“.

En relación al kirchnerismo señaló “No tenemos que volver nunca más. Tenemos que instalarnos de una vez por todas y no irnos nunca más” y rescatando un posible candidatura de CFK en el 2023 aseguró “Parece que con esto iríamos con un gran porcentaje y ganaríamos en primera vuelta. Después veremos. Lo primero es sacar a los presos políticos de las cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa“.

Este es el personaje que a través de su asquerosa y repugnante diatriba, justifica la corrupción política y pretende defender a la vicecondenada a cómo de lugar. En ese marco, ya se habla de un pago a cuenta a través del Ministerio del gobernador Kicillof, para drenar millones de pesos de los bonaerense a los bolsillos de este señor que habla de la pobreza que sembró Macri por izquierda, pero cobra por derecha y vive en Puerto Madero en un departamento de 3 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)