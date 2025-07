Vidal puso un lego en la materia, como Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Fomicruz, con antecedentes de violencia pública

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Pedro Alejandro Valenzuela, radical, ex diputado provincial y quien renunció a su banca en el año 2024 para permitir un enroque forzado a fin de permitir que llegara a la Cámara Pedro Luxen, operador político del gobernador Vidal en la Legislatura, han sido colocado por el Gobernador como Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en FOMICRUZ.

Se desconocen las condiciones profesionales, técnicas, administrativas y mucho menos científicas que tiene el nuevo Gerente de la empresa provincial que maneja millones de dólares y recursos inimaginables y nunca bien aclarados, por parte de la provincia. A menos que el nuevo nombramiento tenga como fin asegurarle un salario a un íntimo colaborador político del gobierno provincial, ($ 8.000.000,00 mensuales) como aparenta ser.

Es casi una obviedad que un cargo de tamaña significación en un organismo dedicado a la minería y ahora al petróleo, requiere una persona muy calificada para estar al frente de un equipo técnico-científico, como señala el documento donde fue nombrado Valenzuela en el cargo. Pero no, el radical, ex diputado provincial (tanto por Cambiemos como por el SER) no posee calificación para el cargo y de acuerdo a las averiguaciones practicadas, Valenzuela no tendría ningún título terciario y/o universitario y por el contrario, posee una lamentable foja de antecedente por violencia de género.

Un cargo sin capacidad intelectual

Por Resolución N° 184, el Directorio de Fomicruz removió del cargo de “Asesor” del Directorio a Pedro Alejandro Valenzuela (función que venúa cumpliendo desde el 2024 cuando dejó la legislatuva) y en el mismo acto lo nombró como “Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica” a partir del 1° de mayo del 2025.

El nombrado no tiene ninguna competencia profesional para asesorar, como tampoco (y mucho menos) para gerenciar un gabinete técnico-científico de un organismo como Fomicruz. Fíjese el lector que en ninguna parte del instrumento público que elaboró el ente de “fomento minero”, se coloca y/o menciona título de Valenzuela o algún tipo de estudio, profesión destacada, no ya en funciones inherentes al cargo, sino a ninguna profesión o estudios cursados.

Le sobran malos antecedentes

Sin embargo, nuestro archivo recuerda algunas acciones públicas de Pedro Alejandro Valenzuela que no son, precisamente, ejemplo de las buenas prácticas sociales del hoy importante funcionario público de Fomicruz y hasta hace poco, diputado provincial.

En el mes de noviembre de 2019, el diputado provincial por “Cambiemos” (en ese momento, luego siguió siéndolo pero del gobierno actual) protagonizó un escándalo en un pub de Río Gallegos, cuando alcoholizado y violento comenzó una discusión con un par de mujeres que estaban allí y terminó con violencia de género en la vía pública.

Valenzuela fue filmado con un teléfono celular por un cliente del pub, cuando enfurecido y luego de gritar y amenazar a dos mujeres, salió del local y a los pocos minutos volvió a ingresar al pub y tomó de los cabellos a una de ellas, tironéandola fuertemente y de acuerdo a los testigos le habría propinado una bofetada, ante el asombro de todos, algunos de los cuales conocían al agresor por ser diputado provincial quien, en ese año, se había quedado con la banca de su antecesora, la diputada nacional Nadia Ricci, quien ocupó la banca nacional en el Congreso, tras el fallecimiento de Héctor Roquel.

Vidal puso un lego en la materia, como Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Fomicruz, con antecedentes de violencia pública

Luego de golpear a la mujer y de acuerdo a nuestra crónica de ese día, Valenzuela volvió a salir del local y ya en la calle, destrozó la luneta de una Ford Eco Esport estacionada frente al Pub, propiedad de la mujer agredida.

Debido a llamadas de la propia gente al 101, de inmediato llegó un patrullero donde fue subido Valenzuela, sin que fuera conducido a la comisaría ni detenido y/o demorado por los incidentes. “Valenzuela fue rescatado por la Policía, no detenido“, dijeron los testigos de lo ocurrido en ese momento.

Cabe recordar también que en el año 2019, en oportunidad de investigar los antecedentes de violencia de género y violencia familiar del señor Valenzuela, OPI pudo hablar con vecinos que vivían en proximidad de la casa familiar del hoy funcionario de Claudio Vidal en Fomicruz, quienes nos contaron con lujo de detalles que entre el año 1985/86 cuando Valenzuela vivía allí con su esposa, maestra jardinera y sus hijos, éstos solían salir corriendo de madrugada y se refugiaban en casas de vecinos, debido a la violencia que ejercía este sujeto contra su mujer y los niños.

“Los dejaba morados a golpes – nos dijo en el 2019 un ex vecino de la familia – la chica y los pequeños terminaban durmiendo en casa de algún vecino por la violencia física que ejercía este hombre contra ellos”, nos relató un hombre cercano al domicilio (en ese momento) de la familia de Valenzuela hace muchos años, de la cual, finalmente se separó.

¿El Gobernador tiene mala suerte o los elige?

Si tenemos en cuenta los dos antecedentes más significativos de violencia de género que tiene el gobierno provincial en sus filas, como es el caso del diputado Fernando Españón, acusado de triple abuso sexual y con clara cobertura legislativa de la coalición de gobierno para impedir que la justicia lo investigue y ahora se revela que otro personaje del mismo linaje, del cual existen pruebas fácticas de su comportamiento antisocial y violento contra las mujeres, forman parte de la gestión de Claudio Vidal, SER o Por Santa Cruz o como se llame; la pregunta que nos hacemos es si el gobernador toma a sus funcionarios por el curriculum ético y profesional o por su ficha de antecedentes policiales?, aunque, como se ha podido corroborar, a ninguno de los nombrados parece que les cabe la igualdad de la ley, sino la más evidente y sucia cobertura política, que avergonzaría a cualquier gobierno donde la ética y la honestidad intelectual, fueran necesarias para acceder a los cargos públicos. (Agencia OPI Santa Cruz)