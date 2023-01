El kirchnerismo duro presiona para que Alberto Fernández saque la reforma del Consejo de la Magistratura por decreto

- Publicidad -

Según publica Clarín Pese a que el proyecto está incluido en el listado de sesiones extraordinarias, desde el cristinismo ya le piden al Presidente que saque la reforma por DNU.

Luego de que el Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso -del 23 de enero al 28 de febrero- con un listado de 27 temas, el kirchnerismo mantiene firme su embestida contra la Justicia y presiona para que el presidente Alberto Fernández saque la reforma del Consejo de la Magistratura por decreto.

El pedido del ala dura del kirchnerismo llegó luego de que se conociera que entre los proyectos que incluyó el Ejecutivo en el temario de extraordinarias también está la reforma del Consejo de la Magistratura, propuesta que genera tensión con la oposición.

En ese marco, el abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, afirmó que el Gobierno debería “dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura”.

“El decreto establece lo que la ley no podría, porque no tenemos las mayorías para imponerla. Tiene la fuerza de una ley el DNU”, explicó Recalde.

Además, indicó que el Decreto de Necesidad y Urgencia “tiene restricciones solamente en cuatro materias en las que no puede legislar: penal, tributaria, electoral y en materia de partidos políticos, pero en todo lo demás puede legislar”.

Consultado acerca de si considera que hay voluntad política para que se emita el decreto, respondió: “No me arriesgaría, pero digo que en términos jurídicos sí hay posibilidad”.

“El Presidente de la Nación tiene facultades para dictar una ley en este sentido. Además, me alegra mucho que hayan mandado el pliego de [Daniel] Rafecas [para la Procuración de la Nación]”, enfatizó el abogado laboralista y ex diputado nacional.

El pliego de Rafecas fue enviado por Alberto Fernández en marzo de 2020, pero está congelado en el Senado porque el oficialismo necesita dos tercios de los votos para su aprobación, por lo que se trata de un número que el Frente de Todos no puede alcanzar sin apoyo de Juntos por el Cambio. “No hablé con los senadores del bloque, pero conozco la orientación”, deslizó sobre el posible apoyo del kirchnerismo.

Por su parte, la presidenta del bloque de Senadores bonaerenses del Frente de Todos Teresa García consideró que el Ejecutivo nacional tiene la “obligación” de dictar un DNU sobre el Consejo de la Magistratura.

“El Gobierno está en condiciones de dictar un DNU de Necesidad y Urgencia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. Es una obligación en este contexto”, subrayó García en diálogo con AM750.

“No lo sé, pero no creo que haya voluntad en el Ejecutivo para dictar un decreto que modifique la constitución de la Corte. Lo que sí creo que se debiera hacer es un Decreto de Necesidad y Urgencia respecto al Consejo de la magistratura”, señaló García.

En ese sentido, explicó: “Es un proceso que ha tenido modificaciones en virtud de las decisiones de la oposición y ese es el único organismo que rige sobre la conducta de los jueces. Ese organismo no está constituido formalmente porque falta la integración de lo que se le niega al Senado de la Nación”.

“Hasta que esto no ocurra va a estar paralizada la acción del Consejo de la Magistratura, por eso me parece que ahí sí cabe un DNU porque realmente hay necesidad y urgencia. No podemos seguir con eso paralizado”, advirtió.

Además, aseguró que existe “una responsabilidad cívico política en el uso de la banca” por parte de los legisladores que los obliga a “dar quórum”, al criticar la postura de Juntos por el Cambio de no tratar ningún proyecto del Poder Ejecutivo envíe al Congreso hasta que sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema.

“Estamos en un proceso de gravedad institucional muy grande, no es un broma, no es una cuestión más. No se trata de una discusión sobre el índice de inflación sino que estamos hablando del organismo máximo de la justicia argentina en virtud de fallos que terminan afectando a toda la población”, concluyó. (Clarín)