Casación ratificó la tobillera y restricciones de visitas para Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar cumpliendo su prisión domiciliaria con tobillera electrónica y con restricciones en el régimen de visitas, en el marco de la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. Además, ratificó que la pena se cumplirá en su residencia ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi. El magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia, al considerar innecesarias tanto la tobillera electrónica como las autorizaciones para recibir visitas, dado que Fernández de Kirchner cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

En su resolución, la mayoría de la Sala IV de Casación argumentó que las medidas impuestas “no prohíben visitas”, sino que solo requieren autorización previa del tribunal para aquellas personas que no formen parte del círculo familiar inmediato, del equipo de defensa técnica o del personal médico tratante, quienes pueden ingresar sin restricciones siempre que estén incluidos en la nómina presentada ante el juzgado.

El tribunal también desestimó el pedido de la fiscalía para que la ex presidenta sea trasladada a otro domicilio, y sostuvo la validez de la residencia actual como lugar de cumplimiento de la pena. Beraldi había argumentado que en ese lugar Fernández de Kirchner puede recibir a sus hijos y su nieta, que cuenta con condiciones adecuadas de seguridad y que forzar un cambio implicaría un perjuicio innecesario. También reiteró su reclamo para que se elimine el uso de la tobillera electrónica y se flexibilice el sistema de visitas.

En su planteo, la defensa había hecho referencia a tratados internacionales en materia de derechos humanos y de género, al sostener que la condición de mujer de la ex presidenta fue “obviada de manera llamativa” por los tribunales intervinientes.

En paralelo a esta resolución, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizó el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad, estableciendo una cifra total de 684.990.350.139,86 pesos, que será reclamada a los condenados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. El cálculo se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal N°2, que en diciembre de 2022 condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obras Públicas José López, todos hallados culpables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El nuevo valor actualizado parte de los 86.085 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en su fallo original, el cual quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de junio pasado, que rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas. (Agencia OPI Santa Cruz)