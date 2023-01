El intendente Pablo Grasso echó en vacaciones a 15 personas que mantuvo en tareas generales y el escándalo escala a niveles electorales

- Publicidad -

Entre 15 y 20 personas que cumplían de manera irregular, funciones en el municipio de Río Gallegos, fueron echados por teléfono desde la comuna, ganan 40 mil pesos en negro y sin obra social.

El grupo se encuentra desde ayer en el corralón que tiene la municipalidad en la autovía de Río Gallegos y quien lleva la responsabilidad de mediar en el conflicto es Miguel Cader, funcionario de Grasso en medio ambiente a quien le hacen los reclamos el personal despedido y lo hacen responsables de la actual situación de despido que sufren en este momento.

Miguel Cader en el ingreso al corralón municipal

OPI habló con varios de hombres y mujeres que se encuentran en estas lamentables condiciones y todos cargaron, primero contra el intendente Pablo Grasso como responsable primario de la decisión que tomó Natalia Quiroz Directora General de Obras del municipio y quien es jefa directa de los despedidos.

“Nosotros somos descartados por Quiróz que está de vacaciones y no da la cara, por eso manda a Cader a dar explicaciones que no puede, porque nosotros hace un año y medio que laburamos con frío, viento y heladas, pintamos sendas, limpiamos calles y hasta le construimos la casa de Quiroz cuando el año pasado mientras ella estaba de vacaciones en Colombia, nos mandó a todos a refaccionar su casa con herramientas y camionetas de la municipalidad”, señaló airadamente una mujer que se manifestaba mientras caminaba de un lado a otro.

Uno de los hombres que estaba allí se sumó al relato de la mujer y denunció “Y además de los arreglos de la casa de Quiróz le hizo hacer la casa a la hermana, total el municipio aguanta” y se preguntó “¿El intendente Grasso no sabe nada de esto?, porque hasta donde sabemos cuando nos incorporaron fue con la autorización del intendente” tras agregar que en las próximas elecciones, será Pablo Grasso quien va a llevarse los costos de estas acciones que en plena vacaciones ha tomado esta administración.

De acuerdo a fuentes cercanas al municipio, se ha podido constatar que, efectivamente, esta gente fue tomada para trabajos manuales en las calles de la ciudad y en condiciones de contratación sumamente precarias. La responsable directa en la señora Natalia Quiroz, quien, tal lo manifestado por las fuentes, le habría dejado a Cader la tarea de los despidos, de manera telefónica.

La iniciativa de Quiroz habría sido despedir a estas 15 personas, dado que en los últimos meses hizo entrar una treintena de trabajadores a la municipalidad que incorporó a su Unidad Básica “Malvinas Argentinas” la cual abrió en compañía de su marido Johnatan Albarracín, un petrolero de Claudio Vidal que fue candidato a Concejal del SER en las últimas elecciones y hace un tiempo fue detenido por la policía de Santa Cruz y Chubut.

Esta mañana, los manifestantes en el corralón municipal, recibieron la visita de la policía, quienes por orden del Juez levantaron un acta a quienes se encuentran reclamando al intendente Pablo Grasso, por haberlos dejado en la calle sin otro aviso que una llamada telefónica. Posiblemente el próximo paso es proceder al desalojo. El gremio SOEM no ha intervenido hasta el momento y los manifestantes alegan que como no son afiliados, el sindicato de municipales no participa ni apoya los reclamos. (Agencia OPI Santa Cruz)