Deuda: el Gobierno debe pagar casi US$1400 millones al FMI esta semana

- Publicidad -

Según publica La Nación Hoy se deben abonar unos US$693 millones y el miércoles cerca de US$691 millones.

Después de que Máximo Kirchner volviera a quejarse del acuerdo que firmó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace casi un año, esta semana está previsto que se realicen dos pagos al organismo. Hoy se deben abonar unos 512 millones de Derechos Especiales de Giro (aproximadamente US$693 millones) y el miércoles, otros 511 millones de DEG (unos US$691 millones).

De esta forma las reservas del Banco Central volverán a estar presionadas. Al cierre de la semana pasada las tenencias brutas de la entidad cerraron en US$42.260 millones, US$2346 millones menos que a comienzos de enero. Según la consultora LCG, la principal razón que impulsó la baja en los últimos días fue la imposibilidad del Banco Central de mantenerse como comprador neto en el mercado de divisas, vendiendo casi US$200 millones. A esto se sumó la recompra de deuda anunciada por el ministro Sergio Massa, que restó otros US$330 millones. Las reservas netas ascenderían a US$5600 millones, según la consultora.

Esta semana estaba previsto que arrancaran las reuniones por Zoom entre el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, y equipo con funcionarios del Fondo por la cuarta revisión del programa. En diciembre pasado, el Directorio Ejecutivo aprobó la tercera revisión y habilitó un desembolso de unos US$6000 millones.

- Publicidad -

En ese momento, el Fondo elogió en su comunicado “las políticas macroeconómicas más estrictas” que se implementaron desde la llegada de Massa al Palacio de Hacienda, al afirmar que habían comenzado a “dar sus frutos”.

Pero los elogios del FMI llegaron a la vez con una advertencia nítida. La subdirectora Gerente Gita Gopinath señaló también que las condiciones económicas seguían siendo “frágiles”, volvió a remarcar la necesidad de blindar el plan con un “amplio apoyo político”, y se preocupó por remarcar, que en cuanto la coyuntura lo permita, el Gobierno debería comenzar a flexibilizar el cepo y eliminar las múltiples cotizaciones del dólar, como el “dólar soja”, una medida que el Fondo, sin embargo, avaló para que el Gobierno pudiera alcanzar la meta de reservas de 2022.

Ayer, en una entrevista publicada por el portal El Cohete a la Luna, el diputado Máximo Kirchner volvió a criticar el acuerdo que se firmó con el FMI y dijo que se debería haber seguido negociando. “Yo entiendo que estaba apretado por el mercado local, por los especuladores, pero también entendía que se jugaba el futuro de varias generaciones. Deberíamos haber seguido negociando, ser más duros”, afirmó.

Para el hijo de Néstor y Cristina Kirchner, una negociación conjunta con el FMI hubiera determinado un acuerdo más conveniente para el país. “Imaginate si (Horacio Rodríguez) Larreta, (Sergio) Massa, (Eduardo) De Pedro, Fernández, Cristina, (Facundo) Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen: ‘Así no podemos’. Imaginate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas. Porque esta curva de vencimientos puede cargarse a los políticos de cualquier signo que queden al mando del país, todo el sistema político está jugando con fuego”, sostuvo.

Desde el Gobierno, luego de una jornada de silencio, aclararon que el diputado “no dijo nada nuevo” y evitaron dar una respuesta pública que reavivara el fuego de la interna. (La Nación)