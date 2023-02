La advertencia interna del Presidente: “Si le seguimos pegando tiros al piso del bote nos vamos a hundir todos”

- Publicidad -

El presidente Alberto Fernández – Foto: Presidencia

Según publica La Nación Fernández pronunció la frase anoche, durante el asado con intendentes del conurbano y Massa; la coalición oficialista enfrenta una fuerte tensión interna en vistas a la campaña 2023.

Por: Cecilia Devanna

“Si le seguimos pegando tiros al piso del bote nos vamos a hundir todos”. La frase, pronunciada por el presidente Alberto Fernández, fue escuchada por más de una veintena de intendentes del conurbano y cuatro de sus principales ministros, durante la noche de este martes. El mandatario encabezaba la mesa en la que se sirvió un asado para agasajar a los invitados y hablaban de la política interna cuando soltó la advertencia.

La frase presidencial fue reconstruida ante LA NACIÓN por distintos interlocutores y se dio en medio del tramo del encuentro que tuvo que ver con la política interna. El Frente de Todos atraviesa desde hace dos semanas un nuevo capítulo de su agitado frente interno.

- Publicidad -

“Se refirió al barco en el que estamos todos”, dijo un funcionario cercano a Fernández. El Presidente estuvo ayer una cena de intendentes de la primera y tercera sección electoral en la residencia de Olivos y contó con la presencia de cuatro ministros: Victoria Tolosa Paz, Santiago Maggiotti, Sergio Massa y Gabriel Katopodis, quienes lo flanquearon en la mesa.

No fue la única frase del mandatario en el marco de la interna que se dirime desde hace tiempo, pero se agudizó en las últimas semanas, en el Frente de Todos. Fernández les aseguró a los comensales que nunca lo iban a encontrar “criticando a un compañero”. Todo se da en la misma semana en la que dichos de Fernández causaron malestar y desconcierto entre sus socios del ala dura del gobierno, luego de que en una entrevista radial emitida este lunes relativizara la opinión de los referentes de La Cámpora, Máximo Kirchner y Andrés Larroque y al ser consultado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro dijera: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

De Pedro fue quien había dejado trascender su malestar con el Presidente ante la falta de una invitación a un evento con organismos de derechos humanos durante la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva. Eso le valió la respuesta de dos ministros cercanos a Fernández como Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández. Luego llegó la tregua desde el ala dura y por últimos, los dichos de Fernández. Ayer, en tanto, durante la tarde, durante una inauguración de Anses, De Pedro sostuvo: “Acá hay un militante, un servidor, que va a seguir militando desde el lugar que le toque, le pese a quien le pese”.

En el medio está la convocatoria de Fernández a una mesa electoral para el próximo jueves 16, algo que le venían insistiendo desde hace tiempo sus socios de la coalición. Sin embargo, las expectativas sobre lo que sucederá abre distintas lecturas. Mientras que en sectores más ligados al kirchnerismo hay escepticismo sobre lo que se puede lograr, cerca de Fernández fijan sus esperanzas en que la mesa “ordene” la situación y corra la discusión política de la primera línea.

El pedido de Massa

Durante el asado con el que Alberto Fernández recibió anoche a un grupo de intendentes de la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense, el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió que defina si será o no candidato a la reelección y que se “habilite la competencia para ampliar la oferta” electoral del Frente de Todos.

Massa también ratificó que considera “incompatible” una eventual candidatura de él con la función de ministro de Economía. Entre los temas abordados durante el encuentro en la residencia de Olivos estuvo la preocupación oficial por la “pérdida de poder adquisitivo” de los argentinos. (La Nación)