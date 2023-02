Agustín Rossi atacó con dureza a Patricia Bullrich: “No quiero que a la Argentina la gobierne un Bolsonaro o un Trump”

- Publicidad -

Según publica La Nación El flamante jefe de Gabinete se refirió a la mesa nacional que unirá a las diferentes patas del Frente de Todos y que arrancará este jueves a discutir de cara a las elecciones.

El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, habló hoy tras jurar en el cargo y arremetió contra la oposición. “Los que se presentan como los salvadores de la patria nos dejaron el país hecho un desastre. Con tal de ganar la elección están dispuestos a todo”, analizó durante una entrevista en C5N.

Rossi contó además que tras ser confirmado en el nuevo cargo habló con la vicepresidenta Cristina Kirchner en muy buenos términos. También, se refirió a la mesa nacional que unirá a las diferentes patas de la coalición del Frente de Todos, convocada por Alberto Fernández, como titular del PJ. “Es la primera vez que gobernamos en coalición. El peronismo nunca gobernó con esta estructura. Son estructuras atractivas pero que después tienen inconvenientes a la hora de gobernar”, dijo. Y añadió: “No le pidamos a la reunión de mañana que resuelva todos los problemas”.

El nuevo jefe de gabinete advirtió que en las próximas elecciones se pondrán en juego las libertades individuales, y añadió que hay que “revalorizar la gestión” de Alberto Fernández. “No quiero que nos gobierne la derecha. No quiero que a la Argentina la gobierne un Trump o un Bolsonaro”, afirmó, en alusión a Patricia Bullrich, a quien no nombró directamente, pero la citó como la jefa del principal partido de la oposición “que no repudió el intento de asesinato a Cristina Kirchner”.

- Publicidad -

En otro tramo de la conversación, ante una pregunta de la periodista Rosario Ayerdi, Rossi dijo que en el Frente todos opinan de todo. “Es la gestión más discutida de la historia”, analizó. Para el funcionario, los temas en los que confrontan el kirchnerismo y el sector albertista de la coalición, como la suma fija, “no es que no se sigue discutiendo”. “Se discute puertas adentro”, añadió.

Rossi cuestionó en duros términos a Juntos por el Cambio por la gestión que hizo cuando estuvo en el gobierno y por actitudes “antidemocráticas” de algunos de sus referentes. “La jefa del principal partido de la oposición no repudió el intento de asesinato a Cristina. Estamos en un momento de crecimiento de agrupaciones de derecha que no tiene que ver con la democracia, es un hecho peligroso: yo no quiero que a la Argentina la gobierne Bolsonaro o Trump. Se que la cuestión económica es la más importante, pero esto va a estar en juego y no está dimensionado”.

“Tenemos una oposición que gobernó la Argentina hace tres años atrás y nos dejó una inflación de arriba del 50%, con una desocupación del doble que tenemos actualmente y con tres años de recesión económica. Nosotros tenemos que poner en valor nuestra gestión”, dijo Rossi.

En otro momento de la nota, Rossi contó que se comunicó con Sergio Massa y se refirió al conflicto con la empresa Edesur, en la que el ENRE analiza la caducidad de la concesión ante el corte del servicio de miles de clientes. “Me parece una reacción como corresponde a un poder concedente que no mira hacia el costado ante el incumplimiento de una empresa sino que cumple con las penalidades que están previstas”, analizó.

Y agregó: “El Estado es el poder concedente y las empresas tienen que cumplir con ese servicio publico, en las escalas de penalidades uno puede estar en condiciones de rescindir el contrato y que eso luego no venga después en contra del Estado con juicio y una cantidad de cosas. El ministro ha aplicado la máxima de penalidades que existen, pensando en que sea resarcitorio para aquellos usuarios que se vieron afectados en estos cuatro días”.

También, se refirió a las expectativas que tiene sobre este nuevo cargo como jefe de Gabinete. “Me toca una gestión corta, son nueve meses de acá a que finalice la gestión, pero uno llega con una experiencia política y capacidad de gestión para que las cosas salgan de la mejor manera posible”, dijo. (La Nación)