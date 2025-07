Viales de Chubut analizan medidas de fuerza y corre riesgo el operativo invernal

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Tras conocerse el decreto nacional que determina el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, los más de 160 trabajadores del organismo en Chubut advirtieron sobre la gravedad de la medida y sus consecuencias en el mantenimiento de rutas nacionales en el distrito.

En una asamblea realizada este martes en Trelew aseguraron que no descartan iniciar medidas de fuerza durante el próximo jueves y viernes en las rutas.

“Estamos preocupados y angustiados, ya no tenemos nada que perder, el organismo está disuelto supuestamente. No sabemos para quién trabajamos. Es gravísima la situación, no solamente por las 169 familias que nos quedamos sin trabajo, sino también por los usuarios de las rutas nacionales” afirmó la secretaria general de la seccional Chubut de Vialidad Nacional, Soledad García.

- Publicidad -

Actualmente hay trabajadores que realizan tareas vinculadas al plan invernal en las rutas, que podrían paralizarse tras la medida del gobierno nacional.

“Hoy el operativo invernal no está garantizado“, afirmó García. (Agencia OPI Chubut)