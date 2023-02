Gabriela Cerruti negó que exista una crisis económica: “Es una construcción, no tiene que ver con la vida cotidiana”

- Publicidad -

Según publica Clarín Lo dijo pocos días después de conocerse el índice de inflación de 6% del mes de enero y en pleno acampe piquetero por planes sociales.

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, negó este jueves que exista una crisis económica en la Argentina, poco después de conocerse el nuevo índice de inflación y en medio del acampe piquetero en 9 de Julio por los planes sociales.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, la funcionaria respondió al duro comunicado que días atrás difundió Juntos por el Cambio señalando que el Gobierno está dejando una “bomba de tiempo” en materia económica para la próxima gestión.

“Por lo que vemos, los números que recibimos, los focus, la gente percibe que ellos en su vida individual están mejor, pero que todo el mundo está mal o que toda la situación está mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana”, afirmó.

En esa línea de análisis lo fundamentó asegurando que han crecido los niveles de consumo, los números de crecimiento y los salarios en algunos sectores “gracias a las paritarias”.

“Esto tiene que ver con que un sector de JxC y un sector de las corporaciones mediáticas que necesitan que esté todo mal porque es el único lugar… ¿La derecha dónde crece? En el odio, la bronca, ese es el caldo de la derecha desde el siglo XX en adelante”, analizó.

Al tiempo que se permitió una chicana triunfalista: “El Presidente cree lo mismo y que no se preocupe JxC porque no va a gobernar a partir de diciembre”.

Las declaraciones de la portavoz se producen pocos días después de la difusión por parte del INDEC de la inflación de enero de 6 %, que arroja un saldo acumulado interanual de 98,8%, que complica aún más la actividad y la gestión económica.

“Tanto enero como marzo son dos momentos que uno por las vacaciones, el otro por inicio de las clases, presentan diferencias estacionales, eso lo tomamos en cuenta y lo que vemos es el proceso”, expresó.

Cerruti dijo que que el Ejecutivo espera que la inflación “baje a lo más bajo posible” y defendió la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. “Estamos confiados en que este es el camino correcto”, sentenció.

Mientras Cerruti brindaba la conferencia en Casa de Gobierno, a pocas cuadras de allí frente al Ministerio de Desarrollo Social continuaba en pie el acampe de la Unidad Piquetera en reclamo por el cese de 160.000 planes del Potenciar Trabajo y para pedir más asistencia para los sectores más vulnerables de la población.

Sin embargo, en el análisis de la funcionaria nacional son los medios de comunicación y la oposición quienes quieren que “todo esté mal”, porque así -según dijo- “pueden hacer algo de pie”.

Cerruti también ratificó las palabras de Alberto Fernández, quien días atrás aseguró que la Argentina fue uno de los países que más creció a nivel mundial después de China.

“Son las estadísticas del Banco Mundial, las estadísticas de nivel de crecimiento de los países. Argentina ha sido de los países que más ha crecido en porcentaje del Producto Bruto”, manifestó.

Además, agregó que según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nuestro país será el que más crecimiento tendrá en Latinoamérica para el próximo año.

La situación con Edesur

Durante la conferencia de prensa, la portavoz también habló de la situación con Edesur, luego que el ministro Massa instruyera a la secretaría de Energía, para que la multe por $ 1.000 millones e impusiera una veeduría con acceso a la auditoria

Al ser consultada por una eventual expropiación de la compañía, Cerruti respondió que el Gobierno analiza “todas las variables, siempre que legalmente existen y son posibles para cuidar a los usuarios”.

En el caso puntual de la compañía distribuidora eléctrica, señaló que el nivel de cortes de luz de los últimos días y del “maltrato” a los consumidores es algo que es visto por el gobierno y que por eso se tomó una medida “contundente”.

Sin embargo, negó que exista una “crisis energética” y sostuvo que Argentina es uno de los países del mundo que no tuvo un desabastecimiento en materia energética.

“Si intervenimos en esa empresa, es porque creemos que el problema es de esa empresa, porque el resto de las empresas no tiene ese problema. Por lo tanto si hay una empresa con el problema y no el resto, no hay una crisis energética, hay un problema con una empresa concesionaria”, concluyó. (Clarín)