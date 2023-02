Los bancos privados tienen 127% más de bonos públicos en sus carteras

- Publicidad -

En los últimos tres años aumentaron su exposición al riesgo soberano y de ese modo financian el déficit fiscal.

Según un informe que realizó Quantum Finanzas, la banca privada incorporó a sus activos 127% más de deuda pública entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2022.

Este incremento se vio reflejado en el activo de los bancos al pasar de $ 1,8 billones a unos $4.2 billones. Al estar estos pesos en bonos del tesoro, los bancos, son financiadores del sector público.

Durante el segundo semestre de 2022 se incrementó la exposición al sector público de acuerdo al informe de la consultora que dirige el ex secretario de Finanzas Daniel Marx. Agregó el trabajo que la caída en préstamos a privados fue, primordialmente, resultado de la oferta y demanda. “La banca no ofertó buenos paquetes crediticios a los privados, y los privados no demandaron financiación”.

Esta situación generó que el patrimonio activo de los bancos pasara a componerse mayormente por bonos del Tesoro y en menor medida de préstamos a privados, esta cambio de hábito represento una caída en la oferta y demanda de préstamos de un 15%

En el informe de Quantum se puede apreciar que los depósitos del sector privado en pesos aumentaron 44% entre noviembre de 2019 y noviembre de 2022 (61% del total del pasivo en ese mes), “y cambió su composición, lo cual tiene efectos sobre el costo del fondeo de los bancos. Los depósitos a plazo fijo aumentaron 55%, un aumento relativo superior a los de caja de ahorro y de cuenta corriente”.

Los depósitos del sector privado en dólares, cayeron 41% durante el mismo periodo. Por lo que, durante los últimos años el sistema financiero aumentó su capacidad de prestar pesos con relación a la capacidad de prestar dólares.

Con el propósito de limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional, se modificaron algunas políticas monetarias, como por ejemplo la renovación de los vencimientos de la deuda pública nacional. Esto hizo que los bancos se decidieran a aumentar la tenencia de bonos del Tesoro.

De esta forma, la banca privada, se ha convertido en financiador del sector público: Banco Central, Tesoro Nacional y Provincias.