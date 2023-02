María Eugenia Vidal descartó presentar su candidatura presidencial junto con Mauricio Macri

- Publicidad -

Según publica La Nación La exgobernadora aseguró que el liderazgo del expresidente “está por encima de los demás” y que el oficialismo se une a la hora de la votación, pero se divide cuando hay que gobernar.

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal descartó integrar una fórmula con el expresidente Mauricio Macri y sostuvo que si lanzara su candidatura sería para competir con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o con la presidenta de Pro, Patricia Bullrich.

“No integraría una fórmula con Mauricio Macri. Si me lanzara a la candidatura, sería con Horacio (Rodríguez Larreta) o con Patricia (Bullrich), no con Mauricio porque siento que fue el que empezó todo. Hace 20 años formamos Pro y él nos dio el espacio para crecer a todos, a Horacio, a Patricia y a mí. Siento que tiene un liderazgo por encima de los demás”, señaló la actual diputada nacional. Y añadió: “Voy a esperar a que lo decida Mauricio”.

Las declaraciones de Vidal llegan luego de que descartara competir por la sucesión de Larreta en la Ciudad. En esa línea, Vidal confirmó que le gustaría ser presidenta. “La verdad es que mi vocación en el próximo paso, lo que le quiero aportar a la Argentina, es que me gustaría ser Presidenta y si no acompañaré a quien lo sea”, adelantó.

Vidal, sobre el Frente de Todos: “Van a llegar todos juntos”

Vidal dijo hoy que esta elección encontrará al kirchnerismo y el resto del oficialismo “unidos en una misma boleta”. “Va a terminar igual que la de 2019, igual que la de 2021: todos unidos en una misma boleta, más allá de que haya PASO o no haya PASO”, aseguró, en diálogo con Romina Manguel, en Radio Milenium.

La exgobernadora bonaerense, con intenciones de ir por la Presidencia, afirmó que a la hora de gobernar en el oficialismo “no se hablan”. “Después somos nosotros los que terminamos votando el acuerdo con el Fondo que hace su ministro de Economía”, manifestó. Cuestionó que en vez de “solucionar los problemas de la gente”, el Frente de Todos se queda “hasta la 1.30 discutiendo la elección”, en alusión al cónclave de la mesa política que se hizo en el PJ.

“Para decidir los problemas de la gente no se hablan por teléfono o llevan al país hasta el último día a riesgo de default. Está claro que la gente no les importa. Está claro cuando el ministro de Seguridad [Aníbal Fernández] dice que el problema de Rosario es del gobernador, está claro que no les importa”, indicó, mientras que apuntó a quienes señalan que la vicepresidenta está proscripta. “Es falso que Cristina está proscripta. Si estuviera proscripta realmente, no dependería de su voluntad ser candidata”.

También cuestionó el juicio político a la Corte: “Hace un circo, porque no tienen los votos, pero se niegan a discutir una nueva ley de alquileres”.

Para Vidal, “Cristina Kirchner no está proscripta”

La referente opositora se refirió también al reclamo del oficialismo sobre la “proscripción” a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Es falso que Cristina está proscripta. Si estuviera proscripta realmente, no dependería de su voluntad ser candidata”, dijo Vidal y cuestionó el documento que el Frente de Todos emitió a modo de reclamo por una presunta persecución judicial a la exmandataria. “Estuvieron hasta la 1.30 de la mañana para ver si un documento dice que Cristina está o no proscripta y si habilitan o no la competencia interna que está por ley”.

En una extensa crítica al oficialismo, la exgobernadora bonaerense señaló que “está demostrado que les importa más Cristina que la sociedad”. Y expresó: “Desde hace tres años no pueden funcionar como coalición de gobierno ni tener un programa económico ni hacer nada que mejore la vida de los argentinos, salvo discutir sus espacios de poder. La prioridad del Gobierno es un juicio político a la corte solo porque la prioridad es la impunidad de Cristina, no los argentinos”.

En este sentido, Vidal cargó contra el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, por la polémica medida de eliminar la repitencia en los colegios secundarios bonaerenses, la cual debió retrotraer tras decenas de cuestionamientos. “No creo que eliminar la repitencia sea una manera de evitar la deserción. Es una manera de esconder la estadística. Kicillof retrocedió con el proyecto porque se dio cuenta que las familias no querían eso”, detalló Vidal.

Al tiempo que descartó su candidatura para la gobernación en la Ciudad, Vidal designó a quien será su armador de campaña en la Provincia. Se trata de Darío Nieto, legislador porteño y exsecretario privado del expresidente, quien se sumó formalmente en ese puesto desde este mes. “No tengo ninguna duda sobre la honestidad de Darío Nieto, por eso lo elegí. Es parte de una generación de políticos jóvenes, que también el Pro necesita y que hay que renovar”, explicó hoy en esa línea.

Después de recordar que Alberto Fernández cuenta con dos “denuncias graves por corrupción y la fiesta de Olivos”, Vidal disparó contra una de las funcionarias más cercanas al Presidente, Victoria Tolosa Paz. “El acampe piquetero es la consecuencia de una política en donde los planes los decide una organización social que está de los dos lados del mostrador”, dijo sobre el manejo de los planes sociales que coordina la ministra de Desarrollo Social. “Yo le sacaría al Polo Obrero, que es quien hizo el acampe, el manejo de los planes sociales que tiene”, concluyó.

Y agregó: “Juntos por el Cambio tiene equipo, más que un nombre para gobernar. No es excluyente discutir el quién y el qué, pero el quién es menos importantes. Tenemos muchos candidatos y en nuestro frente está claro que va a haber PASO y el que gane la PASO va a tener el apoyo de todos. Ese consenso está”.

En retrospección, Vidal evaluó el conflicto docente de 2018 como uno de los puntos que la “alejó de la gente”. “Me concentré mucho en el conflicto y en la crisis económica”, dijo, y subrayó: “Cuando uno gobierna con conflictos como estos, muchas veces te quita tiempo para escuchar y recorrer”. (La Nación)