Conozca cuánto hablaron los diputados de Santa Cruz en el Congreso, durante el año 2022

De acuerdo al informe anual generado en el Congreso de la Nación, sobre la cantidad de palabras que expresó cada diputado nacional, podemos decir que los legisladores santacruceños en una plantilla de más de 255 diputados aparecieron en el segundo tercio de aquellos que menos han hablado en la Cámara de Diputados durante el año 2022.

La mejor posicionada aparece en el puesto Nº 89°, la diputada del FPV Paola Vessvessian, con 3.822 palabras dichas durante todo el año 2022.

Le sigue la diputada nacional Roxana Reyes de JxC en el puesto Nº 120° con 3.148 palabras dichas en el recinto.

En el puesto Nº 157° se incluye al diputado nacional del SER/FPV Claudio Vidal, quien articuló solo 2.025 palabras en un año

Gustado González, diputado nacional del FPV aparece en el lugar Nº 178º con 1.436 palabras dichas en un año.

Y el último lugar con mínimas 243 palabras expresadas en el recinto, se encuentra el diputado del Frente para la Victoria Jorge Verón, el legislador que menos habló en el Congreso.

Para mensurar en volumen la cantidad de palabras dichas por cada diputado, tengamos en cuenta que 3.000 palabras corresponden, aproximadamente, al texto contenido en 3 carillas escritas en hojas de Word.

Diputados mudos

Si bien hay legisladores que no hablaron mucho, hay quienes directamente no dijeron una sola palabra durante un año, lo cual demuestra la poca complexión al trabajo que tienen, para el hecho fundamental de un diputado que es “debatir”, discutir, exponer ideas, propuestas o anteponerse a cuestiones en las que no está de acuerdo.

Los diputados nacionales que no abrieron la boca en 2022 fueron:

Máximo Carlos Kirchner Frente de Todos, diputado por Provincia de Buenos Aires. Daniel Brue Frente de Todos, diputada por Formosa Nelly Ramona Daldovo Frente de Todos, diputada por Formosa. Carlos Alberto Fernández Frente Renovador, diputado por Misiones. Graciela Navarro Frente de Todos, diputada por Santiago del Estero. Julio Pereyra Frente de Todos, diputado por provincia de Buenos Aires. Liliana Yambrun Frente de Todos, diputada por provincia de Buenos Aires.

Los que más hablaron

El ranking de quienes más hablaron en las sesiones de la Cámara de Diputados lo encabeza la presidente del cuerpo Cecilia Moreau, con 28.301 palabras; Romina del Plá, con 28.073; Germán Martínez, quien articuló 25.855 palabras y Miryam Bregman con 20.070 palabras. (Agencia OPI Santa Cruz)