El comunicado de Juntos por el Cambio por el canje de deuda en pesos: “Supondrá un enorme riesgo”

Según publica La Nación Desde los bloques legislativos consideraron que podría generar un “salto inflacionario aún mayor”; el diputado del Pro, Luciano Laspina, en tanto, dijo que hablar de “bomba” para referirse a la deuda “es prudente”.

Luego de que se conociera que el ministro Sergio Massa tiene cerrada una operación de canje de deuda por $9,8 billones, los bloques legislativos de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado en el que cuestionaron la maniobra de Economía. “Supondrá un enorme riesgo para los argentinos porque podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor”, advirtieron diputados y senadores.

La deuda en pesos es motivo de fuertes discusiones entre el oficialismo y la oposición. Para Juntos por el Cambio, el ritmo al que el Gobierno se endeuda en moneda local es mayor y más dañino en cantidad que la deuda en dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el Frente de Todos dice que eso no es cierto y que las cifras no son comparables. Este domingo, cerca de Massa anticiparon que emitirán bonos con vencimiento en 2024 y 2025 para darle a los bancos para aliviar la carga de la deuda en moneda local.

“El mencionado canje les dará a los banco una opción que ningún inversor tiene: un ‘bono dual’ ajustado por inflación o devaluación y la posibilidad de vender todos los títulos al Banco Central en cualquier momento”, agregó Juntos por el Cambio en el comunicado. Para los legisladores del espacio, los bancos tendrían un “seguro de cambio” y que la deuda tenga vencimientos a diario. “Una nueva maniobra del ministerio de Economía que solo traerá más inestabilidad”, agregaron.

El canje que cerró Sergio Massa

Los detalles de la operación que intentará cerrar Massa se terminarán de ajustar mañana luego de que el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y los principales banqueros y ejecutivos de compañías de seguros mantengan una reunión en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía.

La propuesta sería que las entidades reciban nuevos bonos emitidos por el Tesoro con vencimientos escalonados para 2024 y 2025 y bajo dos modalidades: el 80% de los títulos ajustará por CER (inflación) y el 20% serán bonos duales, que brindarán cobertura ante un salto del tipo de cambio oficial. Así, el Gobierno busca patear para adelante buena parte de los vencimientos que se le acumuló entre abril y julio.

Luciano Laspina: “Cuando hablamos de deuda, estamos siendo prudentes”

En las últimas horas, el diputado nacional del Pro, Luciano Laspina insistió con el concepto de herencia “bomba” que la coalición opositora había denunciado tras una cumbre y que había generado revuelo en el oficialismo. En declaraciones radiales, el economista sostuvo: “Queremos frenar esta bomba”. “La deuda creció muchísimo y en un ritmo récord. Este año, el PBI va a caer un 3% o 4%”, dijo el diputado nacional en diálogo con Futurock.

Para Laspina, “Argentina está en una situación crítica, muy grave. Hay métricas y condiciones que tiene la economía como las que tenía a finales de los ‘80″. Según el diputado, “hay que ir desarticulando el cepo cambiario de a poco, pero primero hay que mostrar que el Gobierno pudo encaminar sus cuentas”.

El diputado Fernando Iglesias también se sumó a la crítica contra la propuesta del Gobierno para darle un alivio temporal a la economía. “El plan bomba de no es solo contra el próximo gobierno, sino contra todos los argentinos”, escribió el edil en su cuenta de Twitter.

Otro referente del espacio que salió al cruce del canje de deuda con los bancos es el ex ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, que dijo que se trata de “una operación vil y ruinosa para el Estado”. “Entregaría un bono dual ajustable por devaluación o inflación -el mayor- y un seguro de recompra de los bonos (Put) a cargo del BCRA que podría ser activado en cualquier momento. Si la opción se ejerce, podría gatillar un nuevo salto de la inflación en cualquier momento que ningún banquero central responsable podría admitir”, afirmó. Frente a esto, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, le contestó que decir que el canje es con los bancos decir es como mínimo falaz porque la propuesta es por títulos y no por tenedor. Por otro lado, explicó que la opción de liquidez de vender bonos al Banco Central no se puede llamar Put porque hasta hoy el BCRA nunca compró bonos a precio que no sea mercado, es decir, que no habría un precio predeterminado.

El comunicado de Juntos por el Cambio cierra con una acusación: “esta intromisión constituye una violación a los principios de la Ley de Administración Financiera y la propia Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. (La Nación)