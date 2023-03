El dirigente minero Javier Castro encontró la verdad, lástima que pasaron tantos años. Ya se llevaron todo y él, junto con el gobierno provincial, fueron sus justificadores

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Se conocieron declaraciones del Secretario General de AOMA Javier Castro, que a juzgar por la repetición exacta de sus palabras en medios diferentes, no responde a una entrevista, sino a una nota enviada por el dirigente sindical a los medios en forma de “circular”.

Castro arranca poniendo un título impactante: “No se puede hacer minería de forma decente, con indecentes”. Perfecto; una frase propia de nuestra línea editorial y no de un dirigente sindical que durante los 18 años que tenemos de vida en la web, jamás le escuchamos; es más, siempre que habló fue para defender a las multinacionales y ocultar los desastres que vienen haciendo en el territorio de la provincia con la complicidad de los distintos gobiernos.

Nunca fuimos “antimineros”, como el propio Castro deslizaba sobre los medios críticos, cuando debía defender a las empresas y al gobierno, de las denuncias públicas.

La minería es necesaria y fundamental en la vida moderna, lo que sí cuestionamos permanentemente es cómo se hace en Santa Cruz (y en general en el país), cuál es la renta económica para la provincia y la herencia ambiental que deja y sufrirán por décadas, las generaciones venideras. Es decir, no hemos cuestionado la minería como actividad, sino la corrupción circundante y la falta de conciencia política que excede el marco meramente empresarial y se inmiscuye en lo humano.

Las formas y el uso cuestionable

Desde OPI hemos destapado la olla sobre la manipulación, el robo de los recursos no renovables, los espejitos de colores que regalan las empresas para lograr la licencia social, los entuertos económicos y financieros del gobierno provincial y los intereses cruzados con el sector político y sindical, los negocios con los intendentes a cambio de un polideportivo o alguna camioneta para el municipio y mucha plata en negro de la cual no se tiene conocimiento, el último invento del Fondo UNIRSE, un blanqueo necesario, para seguir sosteniendo campañas y enriqueciendo a funcionarios; los malos procedimientos de “cierre de mina”, los incumplimientos permanentes en cuanto a las obligaciones de remediar el terreno, la aceleración indiscriminada de la explotación intensiva para sacar lo más posible, en el menor tiempo; las condiciones inhumanas en las cuales algunos proyectos hacen trabajar al personal; la falacia de “la mano de obra local” (70/30), cuando las empresas mineras traen mano de obra de países como Chile, Bolivia y Perú, más personal minero del norte del país, incluyendo en sus plantillas un ínfimo porcentaje de habitantes de Santa Cruz; la falacia del “compre local”, luego se revela que todo viene “de afuera” y en el comercio de Santa Cruz no compran ni una arandela y como si eso fuera poco, demostramos en una investigación que recorrió el mundo, con imágenes de video, cuando hundían un barco pesquero (el Polar Mist), en el cual sacaban de Santa Cruz bullones de oro por un valor de 20 millones de dólares.

Esto es más o menos resumido, parte de lo que contamos en relación a la explotación minera en Santa Cruz, la forma en que engañaban/engañan a la población para lograr la “licencia social” y los cientos de casos de contaminación, por derrames, roturas de los diques de cola, perforación o rotura de las mayas geotérmicas o por la lixiviación de las pilas, en los procesos de recuperación del mineral.

Todo esto y mucho más, como la contaminación de los acuífefos, los ríos prístinos del Valle del Río Pintura, el acarreo ilegal del cianuro, la degradación del terreno y los peligros de derrumbe en Cuevas de las Manos, producto de los cateos, exploraciones y explotaciones en el área cercana a las pinturas rupestres, de las cuales también hemos hablado y profundizado, argumentado, en todos los casos, a partir de información calificada de entendidos en la materia.

En este contexto y por tantos años, el señor Javier Castro, fue un eslabón más del ninguneo y la desmentida de nuestra información. AOMA, el gobierno provincial y las empresas mineras, han sido “un solo corazón”, al momento de enfrentar nuestros informes y “desmentir” lo que una y otra vez investigamos y publicamos.

Ahora, debido a la compra de Yamana Gold (Cerro Moro) por parte de Pan American Silver (Manantial Espejo, próximo a cerrar) y vaya a saber por qué intereses encontrados, el sindicalista consideró una pésima noticia que PAS monopolice más yacimientos en Santa Cruz y expresó “… porque ha demostrado con Manantial Espejo lo poco que le importan los trabajadores, las comunidades en que trabaja, y mucho menos el futuro de ambos”.

¿Más vale tarde que nunca…?

¡Bienvenido a la realidad”, le diríamos al dirigente minero, lástima que tarde. Nos preguntamos si en todo este negocio ultra millonario de la explotación minera en la provincia, al señor Castro lo dejaron afuera o bien su intento de jugar en la política en las próximas elecciones, hizo que decida hablar de lo que sabe y que durante tanto tiempo calló. Sin duda, con el correr de los días, nos vamos a enterar cuál es el fin de estas declaraciones; y también lo expresaremos.

Muy incisivo Castro dijo que a través de los años de explotación y especialmente en el cierre del yacimiento, PAS “ha sido de todo menos humano” por cuanto “nunca tuvo en cuenta el espacio que le dio la comunidad para desarrollar la minería de manera sustentable, poniendo al trabajador, su familia y su futuro por encima de otras decisiones mezquinas”.

Y agrega “Como lo denunciamos hace unos meses, Triton empezó un proceso de cierre de mina sin cumplir sus propios compromisos y sin importarle en lo más mínimo el futuro de los trabajadores y la comunidad” y agregó “esta gente se aprovechó del espacio que les dejaron las instituciones que debían custodiar el cumplimiento de esos acuerdos, y avanzó todo lo que pudo, de manera lastimosa, dejándonos un yacimiento sin el cierre y la remediación que habían comprometido, sin darles capacitación y una salida dentro de la actividad a los trabajadores que cumplieron tantos años con su trabajo, y sin modelar con la comunidad un futuro superador y sustentable, que tantas veces propusieron y nunca supieron construir”.

¿Queja genuina, impostura, demagogia o sangrado a nivel de hemorragia, porque la empresa está faltando a algún acuerdo fundamental con el gremio minero, que sí cumplían otras multinacionales? ¿Mensaje hipócrita de quien cambia de rubro y para hacer campaña, habla de lo que siempre supo que ocurría y lo negó sistemáticamente?. Si así fuera, empezó en política con el pie izquierdo; nadie podría creerle a un ocultista, mentiroso y de la misma categoría que Sergio Massa, solo por ponerle un medida con otro personaje similar.

La pregunta retórica es ¿Esto lo supo siempre Castro o lo descubrió ahora?, obviamente que el dirigente siempre lo supo e inclusive mucho más de lo que dice es lo que se guarda y vamos al otro interrogante ¿Si siempre lo supo que fue así, por qué lo dice ahora, por qué no lo dijo antes y lo más grave, por qué ocultó estas verdades durante tantos años y hasta llegó a desmentir en medios de la provincia, información que producíamos nosotros desde OPI, cuando destacábamos las mentiras sobre los beneficios de la explotación y los compromisos y obligaciones de cierre, donde se han incumplido con el silencio de las autoridades y del propio sindicato?.

No se puede hacer minería decente, con indecentes. Estamos totalmente de acuerdo con el señor Castro. (Agencia OPI Santa Cruz)