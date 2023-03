Se restablecen los vuelos directos entre Ushuaia-San Pablo y viceversa

- Publicidad -

(Agencia OPI TdF) – De acuerdo a lo comunicado por Silvina Bello, actual Secretaria de Turismo de Tierra del Fuego, volverán a operar los vuelos directos de Aerolíneas Argentinas entre la capital de nuestra provincia y la ciudad de San Pablo (Brasil), ruta que por razones del Covid 18 estaba inactiva.

Los horarios informados son: salida de San Pablo a las 01:10 Am y llegada a Ushuaia 08:15 Am y salida de Ushuaia 21:00 Pm con llegada al aeropuerto de Guarulhos a las 03:35 AM. Si bien el vuelo es directo, se hace una escala técnica en Buenos Aires, durante las 8 horas que dura el trayecto, a fin de realizar reaprovisionamiento de combustible.

El restablecimiento de esta ruta implic aun movimiento turístico muy importante para Tierra del fuego, especialmente con la proximidad del invierno y el flujo turístico que proviene de Brasil, facilitado por la diferencia cambiaria, con el fin de utilizar las pistas de esquí y las alternativas de turismo invernal que ofrece la isla. (Agencia OPI Tierra del Fuego)