El Gobierno teme otro Rosario en el GBA y envía al menos 4.500 efectivos en medio de fuertes cruces contra Axel Kicillof y Sergio Berni

- Publicidad -

Según publica Clarín Alberto Fernández autorizó operativos de fuerzas federales en el Conurbano. Habrá gendarmes, prefectos, Policía Federal y PSA. Aníbal elevó la tensión con críticas y chicanas al kirchnerismo de la Provincia.

Por: Mariano Roa

Linda racha para la desgracia. Una medida que todavía no arrancó y que debería ser un acierto del Gobierno ya se ahogó en el lodo de los viejos rencores de la política. Varias de las figuras más influyentes del Frente de Todos se trenzaron este fin de semana en un cruce de reproches, acusaciones y chicanas por la implementación de un plan contra la inseguridad y el narcotráfico en el GBA.

Para pelearse son más rápidos que el correcaminos: el programa en cuestión ni siquiera se presentó oficialmente y sólo se conocen algunos pocos detalles. Nadie sabe bien porqué discuten pero sobra la munición gruesa para intentar lastimarse.

- Publicidad -

La controversia en el seno de la coalición gobernante no se generó por una notificación oficial sino por publicaciones periodísticas. Como Clarín informó este lunes, el gobierno diagramó un plan para enviar gendarmes a cinco municipios del Gran Buenos Aires sin avisarle a Axel Kicillof-

El Gobernador se ofendió y mandó una carta pidiendo aclaraciones y explicaciones por el ninguneo al que, según él, lo sometió Aníbal Fernandez. Como los tiburones, Sergio Berni olió sangre y aprovechó para recordarle viejos trapitos sucios al ministro de Seguridad nacional.

Y Aníbal que antes de subirse al auto aseguró que no iba a responder la carta de Kicillof por considerarla “infantil e improcedente”, se olvidó que cuando maneja lo hace sin punto muerto ni marcha atrás. A los pocos minutos redobló la apuesta y salió a cruzar fuerte al Gobernador y Berni.

“La respuesta tiene que ser inmediata, por eso me da bronca lo de la carta. (Pareciera que) el señor no habla con terrenales; habla con semidioses”, dijo en referencia a la misiva de Kicillof. Y chicaneó: “¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera”,.

¿De qué va la medida? Lo que hasta ahora pudo confirmar Clarín con el Ministerio de Seguridad es que se construirán cinco bases de “respuesta rápida” en Avellaneda, Tigre, La Matanza, Pilar y La Plata. Salvo Fernándo Espinoza, los demás intendentes se sorprendieron del llamado de este diario. “No sabemos nada. Eso sí, nos entretuvimos todo el fin de semana con el cabaret que armaron”, señaló con sorna uno de esos jefes municipales.

Aníbal Fernández se niega, todavía, a dar cifras sobre el número de gendarmes. Pero una alta fuente de las Fuerzas Federales, cuyos jefes están terminando de armar las listas de gendarmes, prefectos y policías federales para mandar al Conurbano, señaló: “Al menos serán unos 4.500 efectivos que se sumarán a los aproximadamente 2.000 gendarmes que hoy ya están en el GBA”.

Desde Seguridad Nacional resaltaron los que ellos consideran un “novedoso esquema de seguridad”, con comandos unificados que recorrerán zonas calientes, sobre todo en el segundo y tercer cordón.

En la Casa Rosada temen que en un año electoral el GBA se convierta en un nuevo Rosario. Este nuevo plan de seguridad para el Conurbano sigue la misa línea al que el Gobierno anunció para la ciudad santafecina.

“¿Qué querés que te diga que ya no te lo haya dicho? Esto todavía no nació y ya se equivocan. Cómo van a tener éxito si no tienen la menor idea de lo qué están haciendo, con quién lo hacen, dónde y a qué se enfrentan. Aníbal quedó muy dolido por el papelón con el operativo de la Selección Argentina y ahora cree que sin coordinar con nosotros nos está lastimando”, responde Sergio Berni.

Desde la oposición, no dejan de sorprenderse (y de relamerse) por la manía de tropezar que tiene el oficialismo. “No nos podemos enterar por los medios. Somos los que mejor conocemos los territorios que gobernamos. Esperamos y confiamos en una decisión equitativa, coordinada, transparente y con diálogo”, aprovechó para decir el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “El envío de fuerzas federales al conurbano es una medida necesaria en el contexto de inseguridad pero tiene que ser coordinado y todos seamos parte de esa conversación”, agregó.

“La inseguridad afecta diariamente a nuestros vecinos. Las fuerzas federales es una buena medida. Pero hay que dejar las disputas políticas y que se convoque a los intendentes”, reclamó Julio Garro, de La Plata. (Clarín)