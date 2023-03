El conflicto con Ecuador se agrava y Guillermo Lasso le respondió a Alberto Fernández: “Colaborar con una fuga abona la impunidad”

- Publicidad -

Según publica Clarín El presidente ecuatoriano envió una carta a la Casa Rosada: “Usted no debió autorizar la concesión del asilo a una persona sentenciada”, le dijo a Fernández.

Por: Natasha Niebieskikwiat

La escalada bilateral entre los gobiernos de Alberto Fernández y Guillermo Lasso se trasladó a las redes sociales, concretamente a Twitter, donde uno y otro presidente se cruzaron con duras cartas de reproches mutuos.

El presidente de Ecuador publicó este martes a la noche una durísima carta a su par Alberto Fernández, en protesta por la fuga de la embajada argentina en Quito de una ex funcionaria que estaba buscada por la justicia ecuatoriana por estar condenada a ocho años de prision por corrupción

La misiva, de seis párrafos, tiene una dureza difícil de encontrar en este tipo de comunicaciones entre presidentes, y hace referencia a la carta que previamente le había enviado Fernández a Lasso. “Entre Jefes de Estado no cabe la condescendencia que usted muestra al sugerir que mi decisión de declarar persona no grata a su ex embajador pudo haber sido tomada sin suficiente reflexión y recomendarme ‘corregir el error'”, dice Lasso.

En ese caso se refiere a la decisión de echar al embajador argentino en Quito Gabriel Fuks, acusado por Ecuador de permitir la salida de la embajada María de los Angeles Duarte Pesantes, la ex funcionaria correísta condenada por corrupción que estuvo más de dos años en la embajada argentina en Quito como huésped y la semana pasada apareció junto el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde.

Además, Lasso lo acusó de haberle dicho por teléfono una cosa sobre la fuga de mujer y Fuks otra.

Según Lasso, el martes 14 de marzo, después del escape, Fernández le habría dicho por teléfono que él supo de su ausencia en la embajada argentina en Quito, el sábado 11. “Usted sabrá las razones”, de no haberlo notificado de manera oportuna, le recriminó el ecuatoriano al argentino.

Este martes, Fernández había difundido una carta en la que le dijo a Lasso: “La reacción desmesurada del señor Presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos”.

Lo hizo tras el reproche de Lasso por Twitter, el lunes a la noche, por el trato que el gobierno argentino le está dando en Buenos Aires al ex Presidente Rafael Correa, acusado también en su país por corrupción e invitado al Foro de Derechos Humanos y a la reunión del Grupo de Puebla como un presidente. Este martes apareció en el CCK sentado al lado de Cristina Kirchner.

El ecuatoriano no se quedó en esa crítica puntual. “Generar un incidente por poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que nuestros pueblos necesitan es un verdadero error”, consideró, y agregó: “Usted no debió autorizar la concesión del asilo político a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana, pues eso está expresamente prohibido por el artículo III de la Convención de Caracas, aún cuando le hayan querido dar ‘un carácter humanitario'”.

“Entregar un salvoconducto a esa persona no es legal. Colaborar en el escape de una persona prófuga de la Justicia abona la impunidad, un mal que afecta a la región, y que merece principal atención y respuesta de nuestros gobiernos. Combatir la corrupción nunca será ‘persecución política'”, dice Lasso en su carta.

El gobierno llevó el caso de la ex funcionaria ecuatoriana incluso a la OEA, en una movida casi única de este país ante el organismo porque se pide por una extranjera y no por una ciudadana argentina. Pero Lasso nunca le dio el salvoconducto que precisaba para viajar a la Argentina y ello fue escalando la relación bilateral, al punto de escuchar fuertes insultos en Buenos Aires para con los ecuatorianos.

Desde hace tiempo que el ex presidente Correa, de quien Duarte Pesantes es amiga, fue su ministra de Transportes y Obra Pública, y están en la misma causa por corrupción entre empresas públicas y privadas (llamada Sobornos 2012-2016), venía pidiendo a Cristina Kirchner que la asilara. Luego Fernández y el canciller Santiago Cafiero se tomaron el caso de manera personal.

Entre tanto, tras la fuga, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín anunció el martes de la semana pasada que su país declaró al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, persona no grata. Lo hizo en una rueda de prensa que marco la escalada bilateral por el caso de la funcionaria correísta.

Las relaciones del kirchnerismo con Ecuador se encuentran en un laberinto sin salida por el momento. Para castigar al ex presidente Lenin Moreno, vice de Correa y separado en una pelea política interna de Ecuador, Alberto Fernández nunca le mandó embajador entre 2019 y 2022. Lo llamaba “traicionero” y llegó a comparar su situación con la de Cristina, a la que no traicionaba, como Moreno, sugirió.

En la última campaña electoral de Ecuador, el presidente y su vice apoyaron al candidato correísta, que perdió con Lasso. Pero al asumir el ex banquero, tuvo una buena relación con Alberto F. que le mandó a Fuks de embajador.

Por la crisis duró sólo ocho meses en la misión -menos de los nueve meses que demoró el Senado en aprobar su pliego-. Ahora la embajada volverá a quedar a manos de un encargado de negocios, Adrián Viotti, en este caso, al igual que la de Ecuador en Buenos Aires, porque Cafiero echó al ahora ex embajador, Xavier Monge, en reciprocidad por la expulsión de Fuks.

Una de las razones por las que el gobierno fue escalando también,y por las que invita a Correa a la Argentina con trato de presidente, no es sólo la amistad que lo une con el kirchnerismo -Correa contó que habló de la fuga de su amiga con el canciller Cafiero por teléfono- sino que lo ven débil a Lasso. El actual mandatario suporta una fuerte crisis, pedidos de juicio político y perdió comicios regionales a manos del correísmo. (Clarín)