Horacio Rodríguez Larreta le pidió a Mauricio Macri una reunión en medio de la pelea por la sucesión en la Ciudad

- Publicidad -

Según publica La Nación El jefe porteño espera que el expresidente lo reciba esta semana tras su regreso de Europa; desde la Ciudad relativizan la chance de una definición sobre el armado porteño.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene previsto reunirse con Mauricio Macri durante los próximos días. Según fuentes del entorno del alcalde y del expresidente, ambos quedaron en verse después de que el fundador de Pro regresó al país tras su viaje de varias semanas por Europa.

Aún no hay fecha para la cumbre, pero podría producirse antes del fin de semana. Allegados a Macri aseguran que Larreta pidió entrevistarse con el exjefe del Estado y que aún no le dieron un lugar en la agenda. En la cúpula de la Ciudad sostienen que acordaron juntarse pero relativizan la trascendencia de la cumbre: niegan que Larreta haya pedido ver a Macri porque ya definió a quién apoyará en la pelea por la sucesión. “Van a repasar todos los temas de coyuntura”, indican los colaboradores del jefe porteño.

La última vez que se vieron a solas fue hace casi dos meses, cuando Larreta visitó a Macri en su casa el country Cumelén de Villa La Angostura. Ese día le pidió una foto que exhibió como un trofeo después de la estadía de varios días de Patricia Bullrich en la vivienda del exmandatario.

- Publicidad -

Quienes rodean a Macri tampoco creen que pueda haber una resolución del conflicto por el armado de Pro en la Ciudad. Sin embargo, no ocultan su impaciencia por la decisión de Larreta de no respaldar a Jorge Macri, el candidato que impulsan el expresidente y Bullrich, e impulsar la postulación de Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario. Está claro que el tema más espinoso entre ambos. El fundador de Pro desconfía del vínculo que forjó Larreta con Martín Lousteau, el aspirante a jefe porteño de la UCR, y no está dispuesto a permitir que el acalde facilite la llegada del radical al sillón principal de Uspallata con tal de garantizarse el apoyo de un sector del centenario partido a su proyecto presidencial.

Larreta se cansó de negar un presunto acuerdo con Lousteau, pero insiste en que el Pro debe cuidar el vínculo con sus socios de la UCR y la Coalición Cívica, y garantizarle al senador nacional igualdad de condiciones para competir. ¿Desdoblará los comicios o habilitará la boleta única electrónica para que Lousteau no sufra el peso de un candidato a presidente del radicalismo poco competitivo frente a Larreta y Bullrich?

La Ciudad no es el único factor de tensión entre Larreta y su mentor. Macri rechaza la visión antigrieta que le imprime el jefe porteño a su proyecto nacional y su apuesta acuerdista para darle sustentabilidad a un programa económico.

Tras su llegada de Europa, Macri se mostró hiperactivo. Pese a que aún no reveló si desea o no volver a disputar la Presidencia, se mueve como un candidato. De hecho, dos días después de aterrizar en el país viajó a Rosario, epicentro de la ola de violencia por el narcotráfico, donde presentó su último libro Para Qué. Ayer, se vio con el intendente de La Plata, Julio Garro.

También se reunió con Alejandro Bongiovanni, representante de la Fundación Libertad y jefe de campaña de Ricardo López Murphy, flamante candidato a jefe porteño. “Es clave seguir fortaleciendo a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires para consolidar una alternativa de país que le permita a todos los argentinos tener un futuro mejor”, sostuvo Garro tras el encuentro.

Si bien la mayoría de los jerarcas de Pro creen que Macri no será candidato, el expresidente se guarda la carta y conserva el misterio. Quienes lo frecuentan aseguran que aún no dijo en qué fecha comunicará su decisión. Todos apuestan a que lo hará a mediados de abril. Antes de volver al país, les dijo a los suyos que le sorprendían los pedidos del “círculo rojo” para que vuelva a ponerse el traje de postulante presidencial.

Bullrich confía en que no se anotará en la carrera. Larreta duda y mira las encuestas: cree que podría ganarle en una interna. María Eugenia Vidal, en cambio, dice que si Macri compite, ella declinará sus ambiciones presidenciales. El expresidente celebra esa muestras de lealtad. (La Nación)