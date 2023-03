Votación de un gran jurado: Donald Trump es el primer expresidente de EE.UU. en ser acusado de cometer un delito

- Publicidad -

Según publica La Nación El magnate será procesado formalmente en la investigación del escándalo por el pago a una exactriz porno para evitar que divulgara un supuesto romance, informó la Fiscalía de Manhattan; podría entregarse a inicios de la próxima semana.

Por: Rafael Mathus Ruiz

En una decisión histórica y con consecuencias políticas incalculables, un gran jurado de Manhattan decidió acusar formalmente al expresidente, Donald Trump, en la investigación del escándalo por un pago a la exactriz porno, Stormy Daniels, para evitar que divulgara un supuesto romance entre ambos, informó la Fiscalía de Manhattan. Trump, de 76 años, se convierte así en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado de cometer un crimen.

La acusación formal contra Trump lleva a Estados Unidos a una situación política jamás vista. Por primera vez, un expresidente, que además es nuevamente precandidato presidencial, deberá enfrentar todo el peso de la Justicia y podría llegar a ser condenado por un crimen. Aún si fuera condenado, Trump podrá volver a competir por la presidencia. Los fiscales de la Fiscalía de Manhattan, que dirige Alvin L. Bragg, y el equipo legal de Trump comenzaron a discutir su entrega, que se espera ocurra a inicios de la semana próxima, indicó uno de sus abogados, Joe Tacopina. En esa instancia, se divulgarán los cargos específicos con los que será imputado.

Esta noche Bragg difundió un mensaje en su cuenta de Twitter donde anunció que se había contactado “con el abogado del Sr. Trump para coordinar su entrega”. Agregó que “se proveerá una guía cuando se seleccione la fecha de comparecencia”.

La primera acusación formal en el nutrido frente judicial que enfrenta Trump podría dañarlo políticamente. Pero la ofensiva de los fiscales que enfrenta el magnate también podría catalizar nuevamente a su base política, que le guarda una fidelidad inquebrantable.

“Esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia”, dijo Trump en un comunicado, luego de que trascendió la decisión. “Los demócratas han metido mentido, engañado y han robado en su obsesión con intentar “Agarrar a Trump”, pero ahora han hecho lo impensable, imputar a una persona completamente inocente en acto de evidente interferencia electoral”, agregó.

Trump llamó al fiscal Bragg “una vergüenza” y lo acusó de estar financiado por el filántropo George Soros –un blanco predilecto de las teorías conspirativas en Estados Unidos–, y afirmó que todo era una “caza de brujas” –una muletilla habitual en su repertorio– que, lejos de complicarlo, terminará perjudicando al presidente Joe Biden, quien se encamina a lanzar su propia campaña presidencial.

“Así que nuestro Movimiento, y nuestro Partido –unido y fuerte– derrotarán a Alvin Bragg, y luego derrotaremos a Joe Biden, y vamos a sacar de sus cargos a cada uno de estos Corruptos Demócrats para poder ¡HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO!”, cerró, con su clásico slogan de campaña.

El avance de la investigación también instaló un debate familiar para la Argentina acerca de la politización de la Justicia: Trump y sus defensores han dicho hasta el cansancio que son víctimas de una persecución política que se despliega en los tribunales del país, un argumento utilizado, también, por Cristina Kirchner o por el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y otras figuras políticas en América Latina.

La acusación, que todavía ser anunciada públicamente por la Fiscalía, surge de la investigación de un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels. La Fiscalía de Manhattan había presentado evidencias al gran jurado para intentar probar que Trump falsificó comprobantes de sus empresas para ocultar el pago, según trascendió en medios.

El pago lo realizó Michael Cohen, quien era el abogado personal de Trump. El magnate luego reembolsó ese dinero en cuotas. Por este escándalo, Cohen fue arrestado y condenado por evadir impuestos y violar las reglas de financiamiento de las campañas políticas. Hoy es un testigo clave del caso. El pago fue revelado por el diario The Wall Street Journal a principios de 2018.

A través de un comunicado, dos abogados del expresidente, Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron que Trump “no cometió ningún delito” y que pelearán “vigorosamente contra este proceso político en los tribunales”.

Escándalo

“Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente [actual o anterior] de Estados Unidos ha sido acusado. No me enorgullece emitir esta declaración y deseo recordar también a todos la presunción de inocencia, según lo dispone la cláusula del debido proceso. Sin embargo, me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ex presidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino más bien, sólo el comienzo”, dijo Cohen en un comunicado.

El escándalo, que estalló después de que Trump triunfara en la elección presidencial de 2016, es uno de los múltiples frentes judiciales que enfrenta el exmandatario, quien ya lanzó su campaña presidencial para intentar regresar a la Casa Blanca en 2024.

Trump había anticipado en su red social, Truth Social, que sería arrestado. El mensaje causó enorme controversia al ser comparado con la incitación al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, el peor ataque a la democracia en la historia moderna de Estados Unidos. Trump enfrenta, de hecho, otra posible acusación por el asalto al Capitolio, entre otras posibles causas judiciales.

¡Protesten, recuperen nuestra nación!”, había dicho el magnate, en su red social, Truth Social, cuanto anticipó días atrás que sería imputado por los fiscales de Manhattan.

Trump ha señalado anteriormente que continuaría haciendo campaña por la nominación del Partido Republicano aún si fuera acusado de cometer un delito.

Tras conocerse la decisión del gran jurado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, potencial candidato presidencial republicano, anticipó que su estado “no ayudará en una solicitud de extradición” del expresidente, que tiene su club Mar-a-Lago en Palm Beach.

“La militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el Estado de derecho. Es anti-estadounidense. El fiscal de distrito de Manhattan respaldado por George Soros ha torcido constantemente la ley para degradar los delitos graves y excusar la mala conducta criminal. Sin embargo, ahora está estirando la ley para apuntar a un oponente político”, tuiteó DeSantis.

“Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en relación con este fiscal de Manhattan respaldado por Soros y su agenda política”, añadió.

El exmandatario norteamericano calificó la investigación que condujo a su acusación en Manhattan como una “caza de brujas”, la misma etiqueta que le puso a la investigación del Rusiagate, o a los dos juicios políticos que enfrentó en el Capitolio durante su tumultuosa presidencia.

El gran jurado convocado por Bragg en enero comenzó a escuchar evidencia sobre el papel de Trump en el pago a Daniels días antes de las elecciones presidenciales de 2016, que terminó en la victoria del magnate. Daniels, una conocida actriz y directora de cine para adultos cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha dicho que recibió el dinero a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo el abogado de Clifford, Clark Brewster, en su cuenta de Twitter. (Clarín)