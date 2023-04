Axel Kicillof defendió la estatización de YPF tras el millonario fallo contra la Argentina: “Es un absurdo jurídico”

- Publicidad -

Según publica Clarín “Es un año electoral, así que no me extraña que se vuelvan a meter los buitres justo en el medio de la campaña”, apuntó el gobernador bonaerense.

Luego de que la Justicia de Estados Unidos falló contra el Estado nacional por la expropiación de YPF y ordenó pagar una indemnización que podría alcanzar los USS$ 20.000 millones, el gobernador bonaerense y ex ministro de Economía Axel Kicillof defendió la reestatización de la petrolera y calificó la sentencia estadounidense como “un absurdo jurídico”.

“La sentencia es un absoluto absurdo jurídico. [La jueza Loretta] Preska [de la Corte del Distrito Sur de Nueva York] es la sucesora de [Thomas] Griesa en el mismo juzgado. Se trata de un juzgado norteamericano que reconoce que tiene que aplicar la Justicia argentina porque en realidad es un tema de jurisdicción argentina. Además de aplicar mal la Justicia argentina, es una violación a los derechos soberanos de la Argentina que esto se esté juzgando en Nueva York. Por eso digo que todo tiene un tufillo conocido”, apuntó Kicillof en diálogo con Radio 10.

Las declaraciones del ex titular del Palacio de Hacienda durante la gestión de Cristina Kircher se producen luego de que la Argentina recibió un revés en la Justicia de Estados Unidos en el proceso por la expropiación de la petrolera YPF, dado que la jueza Preska falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park y en contra del Estado nacional.

La jueza Preska dictaminó que Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra. De esta forma, obligará al Estado nacional a resarcir a los fondos, pero liberó a YPF de esa obligación.

En ese marco, Kicillof argumentó: “De todas maneras no está resuelto. No está determinado el monto de la sentencia, así que son todas especulaciones, y segundo que se va a apelar porque es absurdo. Es una noticia de algo que está incompleto y que va a haber que seguir peleando”.

“Este es un año electoral, así que no me extraña que se vuelvan a meter los buitres justo en el medio de la campaña. Esto me hace acordar un poco a 2015. También pueden aparecer otros fallos que están dando vueltas. Puede ser una embestida de los fondos buitre siempre contra la misma fuerza política, contra las mismas personas incluso. A los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro que quieren usar esto a favor en la campaña”.

Al criticar la reacción de la oposición tras conocerse la sentencia, el mandatario bonaerense destacó que “la decisión de expropiar YPF fue tomada por el Congreso de la Nación por una amplia mayoría donde votaron los radicales, votó [Miguel Ángel] Pichetto”.

“Recuperar YPF es una de las decisiones políticas más importantes de las últimas décadas”

El mandatario bonaerense reivindicó la decisión de la ex mandataria Cristina Kirchner de reestatizar la petrolera. “Recuperar YPF es un ejemplo de lo que era gobernar con coraje y con amor a la patria”, subrayó.

“La decisión de recuperar YPF para la Argentina es una de las decisiones políticas más importantes de las últimas décadas. Marcó un antes y un después en materia de política energética. Había un vaciamiento total con la privatización que se hizo en los ’90 y a partir de ahí se recuperó YPF, se puso en marcha Vaca Muerta”, puntualizó.

En ese sentido, el dirigente del Frente de Todos advirtió: “Si esta elección la gana el macrismo, si gana Juntos por el Cambio, no hay ninguna duda que van a volver a privatizar YPF. Esto es lo que está en juego”.

Consultado acerca de las críticas realizadas por dirigentes de la oposición respecto del impacto económico que generaría en la Argentina la ratificación del fallo estadounidense, respondió: “No tienen razón. Si te aplican falsos fallos y por fuera del derecho te pueden generar un perjuicio. Siempre está el riesgo con cualquiera de estas situaciones. Lo que uno podría hacer es no tomar ninguna decisión, cosa que no corresponde”.

“En ese momento se decidió recuperar la compañía y se expropió el control. El resto de los accionistas lo que están haciendo ahora, contra el derecho argentino, es decir que el estatuto de YPF está por encima de la ley de expropiación. Si lo reclaman en un tribunal argentino, seguramente nadie les daría la razón”, argumentó.

Finalmente, Kicillof volvió a cuestionar a la oposición: “Se ve que estaban muy contentos con Repsol y con el vaciamiento. Todos los que ahora parecen estar en contra de haber recuperado YPF y de nuevo están con el proyecto de privatizarla son los que festejan ‘que bueno que está Vaca Muerta’ y Vaca Muerta existe porque se recuperó YPF”.

“Falta mucho y es muy arbitrario lo que han hecho. Riesgo jurídicos con cualquier situación de estas siempre hay. En este caso es muy clara la ventaja que hay, que hubo y que habrá para Argentina al haber recuperado YPF”, concluyó. (La Nación)