Alberto Fernández: “Biden siempre me dice que él y yo tenemos algo en común: heredamos una economía desquiciada”

Según publica La Nación El presidente dio detalles de su encuentro con el presidente de los Estados Unidos; ambos coinciden en tener “una mala imagen de Donald Trump”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló de su reunión con su par norteamericano, Joe Biden, durante una entrevista con El Método Rebord. “Fue una buena reunión donde hablamos de los problemas que tiene la Argentina y sirvió. Es alguien que en su trato es muy afectuoso, es llano y simple. Transmite su afecto”, comenzó.

Según planteó el mandatario, es la cuarta vez que conversa personalmente con el presidente de los Estados Unidos. “Siempre hemos tenido charlas de 5 a 10 minutos y algunas veces hablamos por teléfono, él siempre repite lo mismo: que él y yo tenemos algo en común, que heredamos una economía desquiciada”, dijo. Y agregó: “Él entiende lo que me pasa y porque a él le pasó lo mismo y me lo recuerda cada vez que me ve”.

Fernández aseguró que ambos coinciden en tener “una mala imagen de Donald Trump”. Y siguió: “Biden tiene muy claras las similitudes entre Macri y Trump. Entiende el vínculo que tuvieron y tienen y que la deuda que tiene la Argentina se la dio Trump para salvar políticamente a Macri”.

La semana pasada, el Presidente le pidió al mandatario de los Estados Unidos que mantenga el respaldo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de la fuerte sequía que deterioró aún más la frágil economía argentina, dejándola al borde de una recesión

En diálogo con Tomás Rebord, por su canal de YouTube, el mandatario consideró necesario mantener un buen vínculo con los Estados Unidos, en medio de un problema fiscal que requiere del apoyo de los organismos internacionales de crédito. “Necesitamos que Estados Unidos nos ayude. Encontré receptividad, comprensión. Tanta, que en una semana está enviando a la Argentina a la segunda del secretario de Estado para ponernos a trabajar”, destacó.

Fernández, quien se mostró afín a Biden en sus posturas, condenó sin miramientos la “invasión” de Rusia a Ucrania y coincidió con Biden en que ambos países tienen una “gran oportunidad” para profundizar el vínculo económico a futuro al celebrar 200 años de relación bilateral.

En la vereda opuesta, fue consultado sobre su vínculo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en medio de su bilateral con Estados Unidos. “Con Putin tuve una reunión de tres horas a sola antes de la guerra”, contó Fernández. Y agregó: “De las tres horas, 45 minutos finales se dedicó a explicarme el problema que tenía con Ucrania, veía el riesgo de que la OTAN llegue a la frontera con Rusia. Le dije que después de una pandemia sería una tragedia desatar una guerra. Me dijo ‘quédese tranquilo que eso no va a pasar’”.

“Me sentí decepcionado por Putin, pero nos mintió a todos los presidente. Cuando uno va a lanzar una guerra no se la anda contando a todo el mundo”, reflexionó.

Sobre su rol como presidente, Albero Fernández reconoció que siente un “enorme honor”, y sostuvo: “Voy a terminar el mandato con la tranquilidad de haber dado todo de mi”.

También, se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y recordó cómo fue que le propuso ser candidato. “Nadie que haga política puede decirte que no sueña con ser presidente”, dijo, y continuó: “Un día Cristina me dijo ‘tenés que ser vos, porque las posibilidades de que yo gane no son absolutas y si llego no me van a dejar gobernar’”.

En otro momento, declaró: “La oposición intentó durante años que entregue a Cristina: no me conocen. Ella no lo merece. Muchas veces fui tironeado y también fui tironeado por la tropa propia, el Fondo es un ejemplo”. (La Nación)