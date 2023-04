“Wado” de Pedro confirmó que el kirchnerismo irá a una PASO con Fernández

- Publicidad -

Según publica La Nación El ministro del Interior dijo que el mandatario diseñó una estrategia que no compartió con el resto de sus socios del Frente de Todos; entendió que “los ruidos” en el oficialismo deberán saldarse en una interna.

El kirchnerismo está dispuesto a competir en una interna con el presidente Alberto Fernández. Así lo confirmó anoche el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien indicó que eso se debe a una “decisión unipersonal” del mandatario, que no quiso bajarse de la carrera electoral pese a los intentos de la terminal K del Gobierno. De esta manera, el funcionario nacional adelantó que la idea es crear un armado con el resto del oficialismo para enfrentar a Fernández en las urnas.

“El Presidente diseñó una estrategia donde muchos sectores del Frente le pidieron discutirla. No hubo ni existió el ámbito, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica; y lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección en la que haya PASO (Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), donde el Presidente se va a presentar. Con lo cual sería muy bueno que el Presidente se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y la gente pueda definir cuál es el mejor candidato o candidata”, sintetizó anoche en C5N el ministro que responde a Cristina Kirchner.

En el último tiempo, en esa facción del espacio oficial habían presionado para que Fernández declinara su postulación, ya que entendían que no correspondía hacer una interna con el mandatario y todavía consideran que no tiene chances de ganar. Sin embargo, ahora están dispuestos a competir, tras una inflexibilidad del Presidente para correrse y allanarles el camino.

“Los ruidos que a todos nos cansan, que todos critican, estamos de acuerdo que ya hay que saldarlos en unas PASO. Los ruidos tienen que ver con decisiones que no se tomaban, con gestiones del área económica que no se tomaban y con una inercia también producto de la situación que dejó la gestión de Mauricio Macri, de [Horacio Rodríguez] Larreta, de [María Eugenia] Vidal, de Patricia Bullrich”, enfatizó el funcionario nacional en cuanto a las diferencias con el Presidente y su núcleo de representantes más estrecho.

Asimismo de Pedro afirmó sobre la vicepresidenta, en tanto, que cuando presenciaron el intento de magnicidio en su contra el año pasado, entendieron que había que “ordenar” el Frente de Todos, ya que pensaron: “Hay sectores del poder en la Argentina que están dispuestos a cualquier cosa: o muerta o presa”.

Siempre fiel a la expresidenta, insistió: “Cristina sigue siendo la dirigente que opina, que hace, que habla. Es la yegua que no pueden domar. Entonces o la quieren presa o la quieren muerta. No nos sorprenden las cosas que vamos a ver. Nos la pasamos llamando a la reflexión de los dirigentes de la oposición: ‘Bajen un cambio, hay límites, hay 40 años de democracia, no jueguen con fuego’”.

Mientras, el ministro del Interior -que suena como un posible presidenciable y que realiza recorridas de campaña- marcó que la vicepresidenta pide a sus referentes más cercanos “háganse cargo, no puedo sola” y analizó: “Me parece que hay muchos cómodos, muchos dirigentes cómodos esperando al dedo de alguien”.

En una semana atravesada por el descontento de la población, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, por el homicidio en La Matanza del colectivero Daniel Barrientos, de Pedro se quejó por un supuesto aprovechamiento que hacen desde la oposición en base a los crímenes que ocurren en territorios gobernados por el oficialismo.

“Hay una utilización del miedo como disciplinador, como una herramienta de manipulación social. Y creo que fue algo histórico el miedo como disciplinador, el miedo para asustar al electorado. En la Argentina ya se utilizó y ya tuvo sus consecuencias. Tuvimos a los Patti, a los Rico, a los Ruckauf, a Patricia Bullrich ministra de Seguridad de la Nación; y no resolvió nada”, expresó. (La Nación)