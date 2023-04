Paradoja: Alicia Kirchner homenajeó a Osvaldo Bayer, pero sin memoria, verdad y justicia, pues olvidó que su abuelo fue el fotógrafo del Coronel Varela en los fusilamientos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La Gobernadora Alicia Kirchner presidió un acto con monumento incluido en el paraje Güer Aike, a 28 Kms de Río Gallegos, en la ruta de ingreso a la autovía, donde inauguró un homenaje al escritor Osvaldo Bayer, un referente de la historia de la Patagonia argentina, toda vez que fue quien investigó, acopió testimonios y escribió detalles desconocidos y reconstruyó los hechos ocurridos en 1921 en su obra “La Patagonia Rebelde”, cuando una huelga de peones de campo, decantó en una matanza brutal de hombres que trabajaban en las estancias de Santa Cruz, ordenadas desde el gobierno nacional con apoyo de los terratenientes ingleses y la Sociedad Rural, entre otros.

El día 24 de marzo último, instituido a nivel nacional como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobierno provincial, ante la presencia de Esteban Bayer (hijo de Osvaldo) hizo un acto en el cual se descubrió una agigantada imagen del escritor en el acceso a la ciudad de Río Gallegos, con un gran cartel al pie, el cual no estuvo exento de la correspondiente ideologización que impone el kirchnerismo en todo lo que hace y escribieron “Bienvenidx, Ud está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”.

La Gobernadora Alicia Kirchner presidió un acto con monumento incluido en el paraje Güer Aike, a 28 Kms de Río Gallegos – Foto: prensa gobierno

Sin pecar de religioso practicante, que no lo soy, me atrevo a parafrasear un versículo de la Biblia que dice “…el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo…”, en referencia a la herencia que dejan los impíos después de morir y que de ninguna manera puede arrastrar, transferirse o hacerlos responsable a su descendencia.

Tal es el caso de Alicia Kirchner, quien no puede cargar con las miserias de sus antepasados, pues paradójicamente, fue el propio Osvaldo Bayer quien recordó y escribió en sus memorias, que Karl Kirchner, abuelo de la gobernadora y de procedencia suizo-alemana, en aquellos años de la Patagonia trágica, era el fotógrafo que retrataba a los peones de campo cuando eran detenidos y los fusilamientos que ordenaba el Coronel Héctor Benigno Varela, quien asesinó y enterró aproximadamente entre 1.300 y 1.500 personas en distintas estancias de la provincia, producto de la masacre ordenada y ejecutada por el ejército.

“Osvaldo Bayer recogió esta historia colectiva que está muy dentro de los santacruceños de esta Patagonia. Siempre en mis discursos hablo de la Patagonia Rebelde porque creo que de acá partieron”, dijo la Gobernadora en su discurso aquel día. Y posiblemente sea cierto, pero sin duda con algunos paréntesis.

Karl Kirchner, señalaba Osvaldo Bayer a través del recuerdo de su padre Gaspar el único que hablaba alemán con el abuelo de la gobernadora, “era fotógrafo y usurero”, lo definió el escritor, quien entregaba las fotos reveladas en las manos del Coronel Varela y al pie escribía “los revoltosos”, en relación a los huelguistas que eran detenidos primero y luego fusilados.

Está muy bien la recordación de aquella brutal masacre impulsada desde el gobierno nacional de entonces y los monumentos que se construyan para tenerlos presentes, pero si en realidad queremos apostar a la memoria, verdad y justicia, sería importante empezar por sincerar la misma historia, recordando todo y no haciendo una elipsis sobre aquellos actos y actores que por razones estrictamente políticas, como es el caso del abuelo de la Gobernadora, no conviene que figuren en la historia, de la cual se escriben páginas, pero con algunos renglones en blanco. (Agencia OPI Santa Cruz)