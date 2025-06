Represas Santa Cruz está sin médicos y hay denuncias por falta de pago y la empresa lanzó una campaña buscando profesionales

- Publicidad -

La UTE Represas Patagonia no paga a los escasos médicos que se desempeñan en la obra. Para “disimular” la escasez de profesionales médicos, la UTE lanzó una campaña bajo el título “Oportunidad de Trabajo” y resalta “Médicos para nuestro equipo de Salud en obra”. Piden enviar el CV y explican que el régimen de trabajo es de 16 días por 14 de descanso. Por el tenor del texto, la convocatoria es abierta a cualquier profesional médico del país y no exclusivamente en Santa Cruz.

Las fuentes consultadas en Represas señalan que la obra está virtualmente sin asistencia profesional debido a la falta de médicos, al punto que, mañana martes 1° de julio, el médico que estos 15 días ha estado de guardia, se toma su descanso y no queda ningún otro médico en su reemplazo.

Se ha tomado conocimiento por fuentes de la propia empresa que el médico venezolano Dr Gustavo Núñez hace más de una semana envió una Carta documento a la UTE, intimando a la empresa a que le abone sus servicios adeudados y ante la falta de respuesta, el Dr Nuñez envió otro telegrama dándose por despedido y es por este motivo que Represas ha quedado hoy, sin cobertura médica-sanitaria, incumpliendo la Ley nacional al respecto.

Las fuentes indican que el médico venezolano hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo delegación El Calafate el día 10 de junio 2025, enviando un mail a Pamela Pizarro, pero como Nuñez está fuera de convenio, su reclamo no fue tenido en cuenta. En ese mail no solo se expresaba la falta de pago, sino, además, el profesional incluyó denuncias por precarización laboral, falta de cumplimiento a las leyes de Seguridad e Higiene en el área del comedor de la empresa y tareas incompatibles para lo que fue contratado por la UTE Represas Patagonia y hasta se referiría en el escrito, a la desaparición de un servidor con datos sensibles de la obra, tanto de Cóndor Cliff como de La Barrancosa.

Ante la negativa del Ministerio de Trabajo provincial, el Dr Nuñez acudió a realizar la presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde le aceptaron el documento y le dieron un número de expediente. Alguna información que aún no pudimos confirmar, indica que en la sede de la UTE en Buenos Aires habrían actuado inspectores del Ministerio nacional y le habrían tomado declaraciones al escaso personal presente allí.

Peor que el año pasado

Las fuente desde Represas nos advirtieron que el personal que actualmente se encuentra en el campo “está en condiciones mucho más difíciles que las del año pasado a esta altura del invierno”. Recordemos que en el 2024 varios operarios de Represas quedaron aislados por la nieve y Defensa Civil, Bomberos y hasta efectivos del Ejército con helicópteros, colaboraron para evacuarlos de la obra, dado que la UTE no tenía nada previsto para la emergencia.

“Ahora estamos mucho peor – dijo el operario a esta Agencia – por lo menos el año pasado había más recursos técnicos y económicos; ahora no hay nada y no sabemos si la UTE ha pagado el combustible, del cual dependemos para no morir congelados” y agregó “A nosotros nos hacen dormir con una sola placa de calefacción cuando cada habitación tiene entre 3 o 4 placas para calentar normalmente esos espacios”.

Más adelante y enumerando los problemas que han surgido en este momento, nos indicaron que la intención de la UTE es implementar los roster (Lista de recambio) 21X21 para abaratar costos de pasajes y traslados y de igual manera se informó que los celulares de la empresa Claro tendrían suspendido el servicio por falta de pago y solo estarían conectados, por el momento, con Starlink.

El otro problema que hay en Represas es la falta de pago del salario al personal, correspondiente al mes de junio/25. En principio los rumores eran que hoy 30 de junio se haría efectivo el sueldo y posiblemente el SAC. Hoy las fuentes confirmaron que no hay fecha prevista y se habría liberado un pago que tardaría no menos de una semana o dos en hacerse efectivo, pero desde Enarsa existe un silencio total respecto de los fondos como de la continuidad de la obra luego de la veda invernal, cuestión que oficialmente nadie ha confirmado. (Agencia OPI Santa Cruz)