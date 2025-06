Situación de precariedad en la obra de las Represas. Incertidumbre con los sueldos, ausencia de los chinos y planes de ampliar la UTE

- Publicidad -

El año pasado dijimos que todo lo que se hablaba sobre la reactivación de la obra Represas Patagonia era un enorme bleff porque no había decisión ni acuerdo del gobierno nacional y los chinos, especialmente en materia de inversión y sostenimiento de los gastos de la obra, que no se condicen con el avance exiguo que tiene los dos diques, menos aún Cóndor Clif, que se encuentra construido no más allá de un 12 o 15%.

Te puede interesar: El voluntarismo y la presión mediática no revivirán a las represas. La obra corre riesgo de quedar en stand by por mucho tiempo, a pesar de lo que puedan decir

Pero la prensa oficialista del gobierno provincial, ante la necesidad de crear expectativas que ayuden a mantener la relación con la UOCRA y sectores vinculados a la provisión de servicios, han venido alentando una y otra vez (con falacias) la “inminente firma de las adendas”, la “llegada de 500 millones de dólares” y fecha que aunque para nada exactas, otorgan expectativas de inicio, la última sería después del invierno 2024. Nada de esto está confirmado, lo señalan fuentes muy vinculadas al Ministerio de Energía de Nación.

- Publicidad -

Incertidumbre, deudas y ausencias

De acuerdo a las fuentes consultadas en estos días en la UTE Represas Patagonia, la unión de empresas no ha pagado los salarios de mayo ni se sabe si el escaso personal allí cobrará el aguinaldo. La última información que manejan los pocos trabajadores que hay en los obradores es que el 30 de junio “podrían cobrar los haberes de mayo” (SIC) pero no tiene precisiones sobre el SAC.

Versiones sin confirmar, que provienen de adentro de la propia UTE indican que ni Eling (Electroingeniería) ni los chinos (Gezhouba) tienen los fondos necesarios para el pago tanto de las deudas salariales de unos 80 argentinos más el personal de origen chino que trabaja allí y tampoco disponen de fondos para pagar a los proveedores.

De acuerdo a los datos obtenidos extraoficialmente por esta Agencia, hoy en ambas represas trabajan 20 personas activas en obra (14 en La Barrancosa y 6 en Cóndor Cliff) de 49 trabajadores, más el personal chino (que no figura en nómina) y unas 20 personas más activas en la sede de la empresa en Buenos Aires.

El gobierno provincial, de política: “cero”; no sabe negociar.

Toda esta gente se encuentra dedicadas a tareas de mantenimiento, sin ningún avance en la obra propiamente dicha, mientras que en situación similar están las empresas subcontratadas que no cobran y acumulan deuda con el personal, mientras en el lugar sólo están presentes dos agentes de ARCA (ex AFIP), que se encuentran en el obrador del dique La Barrancosa.

Sin precisiones ni información pública de la UTE

La última comunicación que ha tenido el personal que mantiene la seguridad mínima de la obra, es que (como lo apuntamos antes) en septiembre se comenzaría a reactivar la obra central y la UTE estaría solicitando presupuestos para realizar el preocupacional, a varias empresas de la provincia, dado que estaría en agenda tercerizar áreas de servicio de la UTE como Campamento, H&St, Salud, Lavandería, Informática, etc. Hasta antes de entrar en pausa las Represas, los exámenes se hacían en la Clínica 1° de Mayo en Río Gallegos.

En cuando a los salarios propiamente dicho, al personal fuera de Convenio no se le actualizan los sueldos desde septiembre del año 2024 y como señalamos al principio, hasta el momento adeudan el salario y el aguinaldo a todos los trabajadores de la planta incluyendo a los de la UOCRA, (mensuales con convenio).

Consultado el motivo por los cuales no se pagan a proveedores y tercerizados, actualmente y desde hace bastante tiempo, señalaron que los chinos que tiene decisión en la parte mayoritaria de la UTE (75/80%) no se encuentran en la Argentina desde hace muchos meses y solo están en el país las segundas líneas de GezHouba Group, mientras las mismas fuentes indican que los socios de Eling (Electroingeniería) no participan de ninguna toma de decisiones.

Otra de las versiones no confirmadas dentro de la obra de Represas Patagonia es la posible entrada en acción de otro socio argentino; se trataría de Techint, quien podría entrar en escena agregándose a una nueva figura de la UTE o desplazando a Eling, pero la resistencia de la presidencia de la empresa ítalo/argentina creación de Agostino Rocca, no le gustaría la negociación y/o relación con los chinos, que seguirían manteniendo el poder de decisión dentro de la UTE. (Agencia OPI Santa Cruz)