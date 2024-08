El voluntarismo y la presión mediática no revivirán a las represas. La obra corre riesgo de quedar en stand by por mucho tiempo, a pesar de lo que puedan decir

Hace unas semanas atrás aparecieron unas notas en diarios locales y otro dedicados a la energía, hablando sobre la continuidad de las represas del río Santa Cruz y es muy evidente que el periodismo carece de información fidedigna por la forma en que están redactados los artículos, donde obviamente con el “asesoramiento” del equipo comunicacional de la UTE Represas Patagonia (hoy Eiling), intentan movilizar, alertar y presentar socialmente los problemas que se derivan y se agravarán si las obras de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, permanecen detenidas.

Una cuestión que oportunamente adelantamos en informes anteriores, es que no se trata de voluntarismo como pretende instalar la UTE o los medios funcionales, la decisión es política, la resolución financiera y no hay en el gobierno nacional, de acuerdo a las fuentes consultadas, necesidad ni ánimo de comprometer la billetera con una deuda de 1.000 millones de dólares más, aunque reconocen que los convenios firmados con los bancos chinos empujan al Ejecutivo a buscarle una salida al problema; esto, para Milei, no pasa precisamente, por la “desocupación” que produce en Santa Cruz y el “endeudamiento de la UTE”, la obra detenida como lo refiere la empresa constructora, la UOCRA y el gobierno provincial.

De acuerdo a las mismas fuentes, desde la UTE intentan instalar un panorama apocalíptico, alrededor del tema social y laboral, pero al menos en el gobierno nacional nada de esto tiene peso ni se evalúa como un problema; lo único que preocupa a Milei es no producir más deuda de los más de 2.500 millones de dólares puestos en la obra, de la cual solo un promedio del 25 o 28% se encuentra construido del total general (ambos diques), por otra parte, se ha determinado que una adenda de solo 300 millones de dólares no reactivarían la obra, pues iría a cancelar deudas y compromisos asumidos por la UTE que vienen de arrastre desde hace mucho tiempo.

Así presentado el problema y a pesar de los reclamos que lleva adelante la UOCRA y los discursos políticos que salen de Santa Cruz, sobre las consecuencias sociales que acarrea no proseguir con las represas, Javier Milei ha puesto en manos de un grupo técnico la revisión de la deuda hasta la actualidad y a partir de lo que allí surja, va a determinar la forma y el monto que se asignará a las obra. Sin embargo, las mismas fuentes le confiaron a OPI que es casi seguro que ello no va a suceder antes de fin de año, por lo tanto, aquellos que intentan dar un mensaje alentador de que las represas continuarán en breve, están difundiendo un mensaje falso y basta tener en cuenta que desde el año pasado, la obra sigue detenida a pesar de los anuncios que algunos medios hicieron en estos meses, donde inclusive llegaron a decir que “era inminente” su continuidad.

Dentro de la evaluación que está realizando el equipo técnico del gobierno, está la información cierta y concreta de por qué Cóndor Cliff está demorada, si esa demora (como adelantamos oportunamente) se debe a los problemas geológico que hicieron reformular la obra; si esa reformulación es viable o si cabe la posibilidad de que ese dique no se construya o, como también lo dijimos cuando informamos que se había desplazado el cerro, determinen que dicho embalse debe estar en otro lugar, lo cual cambiaría la ecuación y demandaría una redeterminación de las inversiones que hoy por hoy la Argentina no estaría en condiciones de afrontar.

Las proyecciones más auspiciosas dicen que pasado el invierno, los obradores de las represas sobre el río Santa Cruz, irían reactivándose en base a un proyecto más controlado y con otro esquema de distribución, pero nadie confirmó que esto fuera así; por el contrario, no estiman que eso suceda en el corto plazo ni que Milei esté interesado en tomar más deuda con ese destino, aunque existen tiempos y plazos en los convenios con los chinos que deben cumplirse, pero los cuales son pasibles de estar comprendidos en una prórroga, debido al trabajo técnico-financiero que se lleva a cabo en las obras de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, para establecer las condiciones financieras y técnicas en las que se encuentran. (Agencia OPI Santa Cruz)